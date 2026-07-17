Die Aktien von Deutsche Telekom, Rheinmetall und E.ON zählen auch in diesem Jahr zu den interessantesten Titeln im deutschen Leitindex, da sie von unterschiedlichen, aber langfristig tragfähigen Wachstumstreibern profitieren. Deutsche Telekom-Aktie Deutsche Telekom überzeugt weiterhin mit einer stabilen Geschäftsentwicklung, die insbesondere von der starken US-Tochter T-Mobile US sowie dem Ausbau des Glasfasernetzes in Europa getragen wird. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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