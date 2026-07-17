Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000AQI2 Sinclair Gold Ltd. 17.07.2026 AU0000478XXX Sinclair Gold Ltd. 20.07.2026 Tausch 1:1
GB00B0FYMT95 Helical PLC 17.07.2026 GB00BT5GNXXX Helical PLC 20.07.2026 Tausch 105:100
US67054R2031 T3 Defense Inc. 17.07.2026 US67054R3XXX T3 Defense Inc. 20.07.2026 Tausch 125:1
US20678X5023 CDT Equity Inc. 17.07.2026 US20678X6XXX CDT Equity Inc. 20.07.2026 Tausch 10:1
ES0109260531 Amper S.A. 17.07.2026 ES0109260XXX Amper S.A. 20.07.2026 Tausch 25:1
CA5928192056 Mexican Gold Mining Corp. 17.07.2026 CA7276321XXX Platauro Metals Corp. 20.07.2026 Tausch 1,6667:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000AQI2 Sinclair Gold Ltd. 17.07.2026 AU0000478XXX Sinclair Gold Ltd. 20.07.2026 Tausch 1:1
GB00B0FYMT95 Helical PLC 17.07.2026 GB00BT5GNXXX Helical PLC 20.07.2026 Tausch 105:100
US67054R2031 T3 Defense Inc. 17.07.2026 US67054R3XXX T3 Defense Inc. 20.07.2026 Tausch 125:1
US20678X5023 CDT Equity Inc. 17.07.2026 US20678X6XXX CDT Equity Inc. 20.07.2026 Tausch 10:1
ES0109260531 Amper S.A. 17.07.2026 ES0109260XXX Amper S.A. 20.07.2026 Tausch 25:1
CA5928192056 Mexican Gold Mining Corp. 17.07.2026 CA7276321XXX Platauro Metals Corp. 20.07.2026 Tausch 1,6667:1
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