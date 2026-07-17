Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 10 July 2026 to 16 July 2026
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/07/2026
FR0013230612
53 775
17.0764
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/07/2026
FR0013230612
54 206
17.8497
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/07/2026
FR0013230612
1 004
18.0286
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/07/2026
FR0013230612
379
18.0384
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/07/2026
FR0013230612
44
18.0191
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/07/2026
FR0013230612
53 440
17.8987
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/07/2026
FR0013230612
370
17.9948
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/07/2026
FR0013230612
164
17.9805
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/07/2026
FR0013230612
61
18.0000
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/07/2026
FR0013230612
59 676
18.0407
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/07/2026
FR0013230612
2 134
18.0021
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/07/2026
FR0013230612
1 000
18.0000
CEUX
TOTAL
226 253
17.7315
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Contacts:
Tikehau Capital