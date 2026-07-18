Maschinen allein reichen nicht mehr: Warum Industrieunternehmen heute anders investieren als noch vor zehn Jahren

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Ein wachsender Teil der Investitionen moderner Industrieunternehmen lässt sich auf einem Werksrundgang kaum erkennen. Produktionshallen, Fertigungslinien oder neue Maschinen bleiben sichtbar. Software, Datenplattformen, Sensorik oder digitale Steuerungssysteme dagegen arbeiten meist im Hintergrund. Dennoch gehören sie heute in vielen Industrieunternehmen zu den wichtigsten Bausteinen neuer Investitionsprogramme.

Diese Entwicklung beschreiben auch aktuelle Branchenanalysen. Deloitte nennt Digitalisierung, Automatisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz in seinem 2025 Manufacturing Industry Outlook als zentrale Themen der Fertigungsindustrie. Investitionen richten sich damit zunehmend nicht mehr ausschließlich auf physische Anlagen, sondern auch auf Technologien, die Produktionsprozesse steuern, überwachen und miteinander vernetzen.

Digitalisierung beginnt häufig dort, wo Investitionen kaum sichtbar sind

Neue Produktionsanlagen gehören weiterhin zu den größten Investitionen vieler Industrieunternehmen. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Ausgaben für digitale Anwendungen, automatisierte Qualitätskontrollen, Datenanalyse oder die Vernetzung bestehender Anlagen. Diese Investitionen verändern häufig nicht das äußere Erscheinungsbild eines Werks, sondern die Abläufe innerhalb der Produktion.

Dadurch erweitert sich der Charakter industrieller Investitionen. Während zusätzliche Maschinen die Produktionskapazität erhöhen können, unterstützen digitale Systeme dabei, Produktionsprozesse transparenter zu machen, Informationen schneller auszuwerten oder Fertigungsabläufe besser aufeinander abzustimmen. Gebäude und Maschinen bleiben damit wichtige Bestandteile industrieller Investitionen. Hinzu kommen jedoch zunehmend digitale Technologien, die bestehende Produktionssysteme ergänzen.

Moderne Produktion verbindet Maschinen, Daten und Software

Mit der Digitalisierung verändern sich nicht nur einzelne Produktionsschritte, sondern ganze Fertigungsabläufe. Sensoren erfassen Betriebsdaten, Software wertet diese Informationen aus und digitale Systeme unterstützen unter anderem Qualitätssicherung oder Produktionssteuerung. Maschinen arbeiten dadurch nicht mehr ausschließlich als einzelne Anlagen, sondern häufig als Bestandteile vernetzter Prozesse.

Diese Entwicklung verändert auch die Planung neuer Investitionen. Unternehmen beschaffen heute vielfach nicht nur neue Hardware. Gleichzeitig investieren sie in digitale Lösungen, die Informationen aus unterschiedlichen Produktionsbereichen zusammenführen und bestehende Abläufe unterstützen. Investitionen beziehen sich damit zunehmend auf das Zusammenspiel verschiedener Technologien.

FACC ergänzt klassische Industrieinvestitionen um digitale Prozesse

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) beschreibt in ihrem Geschäftsbericht die Weiterentwicklung ihrer Produktionsprozesse unter anderem durch Automatisierung und Digitalisierung. Das Unternehmen verweist dabei auf Maßnahmen zur Digitalisierung von Fertigungsabläufen sowie auf den weiteren Ausbau automatisierter Prozesse als Bestandteile seiner operativen Entwicklung.

Diese Projekte stehen neben klassischen Investitionen in Produktionsanlagen und Infrastruktur. Sie verdeutlichen, dass Investitionen heute nicht mehr ausschließlich aus Gebäuden oder Maschinen bestehen. Ein Teil der Unternehmensentwicklung findet in digitalen Anwendungen statt, die Produktionsabläufe unterstützen, Informationen schneller verfügbar machen und bestehende Prozesse weiterentwickeln.

Investitionen verändern sich - das Ziel bleibt gleich

Die Ziele industrieller Investitionen haben sich nicht grundlegend verändert. Unternehmen wollen Produktionsprozesse verbessern, Qualität sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhalten. Verändert hat sich jedoch die Art der eingesetzten Technologien.

Während früher zusätzliche Kapazitäten häufig im Mittelpunkt standen, ergänzen heute digitale Systeme viele klassische Industrieinvestitionen. Software, Automatisierung und Datenanalyse gehören deshalb zunehmend zu den Werkzeugen, mit denen Unternehmen ihre bestehenden Produktionsprozesse weiterentwickeln.

Moderne Industrie entsteht heute nicht allein durch neue Maschinen

Produktionshallen und Fertigungsanlagen bleiben das sichtbare Fundament industrieller Unternehmen. Gleichzeitig wächst die Bedeutung digitaler Technologien, die Produktionsprozesse unterstützen und bestehende Systeme miteinander verbinden. Moderne Industrieinvestitionen bestehen deshalb heute häufig aus einer Kombination von Hardware und Software.

Das Beispiel FACC zeigt, wie sich dieser Wandel in der Praxis widerspiegeln kann. Neben klassischen Investitionen beschreibt das Unternehmen den Ausbau digitaler und automatisierter Produktionsprozesse als Bestandteil seiner Unternehmensentwicklung. Gerade diese Kombination verdeutlicht, wie sich Industrieinvestitionen in den vergangenen Jahren verändert haben - und warum moderne Produktion heute weit mehr umfasst als neue Maschinen allein.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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https://www.facc.com/en/investors

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