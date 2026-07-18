Die Versamet-Aktie gehörte im ersten Halbjahr 2026 zu den großen Gewinnern im Rohstoffsektor. Nach einem Kursplus von rund +36% und mehreren Rekordhochs folgte Anfang Juli jedoch ein heftiger Dämpfer: Innerhalb weniger Handelstage brach der Titel zeitweise um fast -30% ein und notiert inzwischen knapp -35% unter den Hochs. Für langfristig orientierte Anleger könnte der Rücksetzer aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen. Block-Trade statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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