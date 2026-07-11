Die Aktie von Versamet Royalties gehörte im ersten Halbjahr 2026 zu den stärksten Werten im Rohstoffsektor. Bis Ende Juni legte der Kurs um rund +36 % zu und erzielte neue Rekorde. Doch Anfang Juli folgte der jähe Dämpfer: Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie fast -30% an Wert. Grund waren nicht etwa operative Probleme, vielmehr sorgte der Ausstieg eines Großaktionärs für Verkaufsdruck. Für langfristige Anleger könnte aber genau das die große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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