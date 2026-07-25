Die Versamet Royalties-Aktie geriet zuletzt an der Börse unter Druck. Seit Anfang Juli hat sich die Aktie des kanadischen Rohstoffunternehmens um rund -25% verbilligt. Stellt das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar oder sollten Anleger besser die Finger von der Versamet-Aktie lassen? Verkaufsdruck durch einen Paketverkauf Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage gebe, will ich kurz auf die Gründe für den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de