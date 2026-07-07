6. Juli 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) ("Equinox Gold" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ - gibt bekannt, dass es gemäß einer Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. im Rahmen eines Blockgeschäfts (die "Veräußerung") insgesamt 8.713.000 Stammaktien (die "Versamet-Aktien") der Versamet Royalties Corporation ("Versamet") zu einem Bruttoerlös von insgesamt 130 Millionen C$ verkauft hat.

Unmittelbar vor der Veräußerung hatte Equinox Gold das wirtschaftliche Eigentum an 11.617.915 Versamet-Aktien sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese Aktien, was auf unverwässerter Basis etwa 10,7 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien entspricht. Infolge der Veräußerung und unmittelbar danach wird Equinox Gold das wirtschaftliche Eigentum an sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über 2.904.915 Versamet-Aktien haben, was auf unverwässerter Basis etwa 2,7 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien entspricht. Equinox Gold hält die Versamet-Aktien zu Anlagezwecken. Equinox Gold kann von Zeit zu Zeit weitere Wertpapiere erwerben, vorbehaltlich bestimmter Treuhandbeschränkungen einen Teil oder die Gesamtheit seiner verbleibenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Versamet-Aktien je nach den künftigen Umständen weiterhin halten.

Nach der Veräußerung (i) erlischt das Vorkaufsrecht von Versamet zum Erwerb von Lizenzgebühren oder Streams, die von Equinox Gold gehalten werden; und (ii) endet die Investorenvereinbarung zwischen Equinox Gold und Versamet automatisch an dem Tag, an dem die wirtschaftliche Beteiligung von Equinox Gold an Versamet für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens 30 Tagen unter 10,0 % fällt.

Der Hauptsitz von Versamet befindet sich in Suite 3200 - 733 Seymour Street, Vancouver, British Columbia, V6B 0S6.

Diese Pressemitteilung wird gemäß dem National Instrument 62-103 - "The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues" veröffentlicht. Ein Frühwarnbericht mit weiteren Informationen zu den vorgenannten Sachverhalten wird unter dem Profil von Versamet auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht und kann auf Anfrage auch per E-Mail an Equinox Gold unter mailto:ir@equinoxgold.com angefordert werden. Da Equinox Gold weniger als 10,0 % der im Umlauf befindlichen Versamet-Aktien wirtschaftlich hält, unterliegt Equinox Gold hinsichtlich seines Besitzes an Versamet-Wertpapieren keinen laufenden Frühwarn- oder Insidermeldepflichten mehr.

Ansprechpartner bei Equinox Gold:

Ryan King

EVP Capital Markets

T: 778.998.3700

E: mailto:ryan.king@equinoxgold.com

E: mailto:ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: etwaige zukünftige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung von Equinox Gold an Versamet. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "könnte", "wird" und ähnliche Ausdrücke sowie durch Formulierungen gekennzeichnet, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "sollten" oder "müssten" eintreten, oder durch die Verneinung solcher Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85019Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85019&tr=1



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