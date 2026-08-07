Auf den ersten Blick wirkt der Kursverlauf alarmierend: Seit Anfang Juli hat die Aktie von Versamet Royalties fast -30% an Wert verloren und zählt damit zu den schwächsten Titeln im Royalty-Sektor. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass hinter dem scharfen Rücksetzer keine operative Enttäuschung steckt. Vielmehr war es ein außergewöhnlich großer Aktienverkauf, der den Kurs unter Druck setzte. Equinox-Verkauf sorgt für Abgabedruck Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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