217 Millionen Euro gegenüber 4 Millionen Euro: Warum Investoren Natural Hydrogen immer genauer unter die Lupe nehmen

Anzeige / Werbung

Natürlicher Wasserstoff hat sich innerhalb kurzer Zeit von einem weitgehend unbekannten wissenschaftlichen Konzept zu einem der meistbeachteten Investmentthemen im Energiesektor entwickelt. Allein im vergangenen Jahr haben Unternehmen, die sich auf sogenannten "weißen Wasserstoff" konzentrieren, mehr als 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Milliardäre sind in den Sektor eingestiegen, und Regierungen von Kanada bis Australien untersuchen zunehmend das langfristige Potenzial dieser Technologie.

Doch das vielleicht bemerkenswerteste Merkmal dieser jungen Branche ist nicht die Wissenschaft selbst. Vielmehr ist es die enorme Bewertungslücke, die sich zwischen den führenden Unternehmen des Sektors und kleineren Explorationsgesellschaften auftut, die in unmittelbarer Nähe tätig sind.

Nur wenige Beispiele verdeutlichen diese Dynamik so eindrucksvoll wie MAX Power Mining und Makenita Resources.

Mitte Juli brachte es MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) nach einer Reihe von Explorationserfolgen in Saskatchewan und einer bemerkenswerten Kursrallye auf eine Marktkapitalisierung von rund 217 Millionen Euro. Der benachbarte Explorer Makenita Resources (ISIN: CA5609251098), der über ein umfangreiches Landpaket direkt neben den Projekten von MAX Power verfügt, wurde dagegen lediglich mit rund 4 Millionen Euro bewertet.

Für Investoren stellt sich daher die naheliegende Frage: Warum?

Die Antwort beginnt mit jener Entdeckung, die Saskatchewan in den Mittelpunkt der weltweiten Geschichte rund um natürlichen Wasserstoff gerückt hat.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich MAX Power zu einem der bekanntesten börsennotierten Unternehmen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs entwickelt. Das Lawson-Projekt entlang des sogenannten Genesis Trends in Saskatchewan meldete frei strömendes Gas und vielversprechende Wasserstoffkonzentrationen. Dadurch wurde aus einem bislang wenig beachteten geologischen Phänomen ein zunehmend relevantes Investmentthema.

Zusätzlichen Schwung erhielt die Entwicklung in diesem Jahr, als der milliardenschwere Bergbauinvestor Eric Sprott 25 Millionen kanadische Dollar in das Unternehmen investierte. Zusammen mit weiteren Finanzierungsrunden summieren sich die jüngsten Kapitalaufnahmen von MAX Power mittlerweile auf mehr als 45 Millionen kanadische Dollar. Für viele Investoren gilt das Engagement von Sprott als eine der bislang stärksten Bestätigungen für das Potenzial des Sektors.

Die Begeisterung rund um die Branche ist leicht nachvollziehbar.

Wasserstoff dürfte eine Schlüsselrolle bei der globalen Energiewende spielen - insbesondere, da Industrien wie die Stahlproduktion, die Chemiebranche, der Transportsektor und die künstliche Intelligenz zunehmend auf saubere und verlässliche Energiequellen angewiesen sind. Das Problem besteht darin, dass der Großteil des heute produzierten Wasserstoffs noch immer mithilfe fossiler Brennstoffe oder kostspieliger Elektrolyseverfahren hergestellt wird.

Natürlicher Wasserstoff bietet einen anderen Ansatz.

Anders als grüner oder grauer Wasserstoff entsteht weißer Wasserstoff auf natürliche Weise im Untergrund durch geologische Prozesse, bei denen Wasser mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich Billionen Tonnen davon unter der Erdoberfläche befinden könnten. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass natürlich vorkommender Wasserstoff eines Tages eine günstigere und sauberere Energiequelle darstellen könnte.

Für Investoren entstehen die interessantesten Chancen an den Rohstoffmärkten jedoch häufig nicht beim ersten Unternehmen mit einer bedeutenden Entdeckung, sondern bei benachbarten Explorern mit vergleichbarer geologischer Ausgangslage.

Genau hier kommt Makenita ins Spiel.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert - direkt angrenzend an die Liegenschaften von MAX Power. Diese Lage ist besonders bedeutsam, da die sogenannte Serpentinisierung - also die Reaktion eisenreicher Gesteine mit Wasser - als einer der wichtigsten geologischen Prozesse für die Entstehung von natürlichem Wasserstoff gilt.

Mit anderen Worten: Makenita erkundet genau jene Geologie, die MAX Power in den Fokus der Investoren gerückt hat.

Die Bewertungslücke zwischen den beiden Unternehmen wird deshalb für spekulative Anleger zunehmend schwer zu ignorieren. Die Marktkapitalisierung von MAX Power in Höhe von 217 Millionen Euro spiegelt das wachsende Vertrauen in die bisherigen Entdeckungen, den guten Zugang zu Kapital und die steigende internationale Aufmerksamkeit wider. Makenita hingegen wird trotz seines umfangreichen Landbesitzes im selben aufstrebenden Wasserstoffkorridor nur mit einem Bruchteil dieses Wertes bewertet.

Die Geschichte zeigt, dass sich solche Unterschiede mit der Zeit mitunter verringern können.

Frühere Rohstoffbooms - etwa bei Uran, Lithium oder Seltenen Erden - folgten häufig einem ähnlichen Muster. Erste Entdeckungen zogen den Großteil des Kapitals und der medialen Aufmerksamkeit auf sich. Mit zunehmendem Vertrauen in eine gesamte Region begannen Investoren jedoch, ihren Blick über den Marktführer hinaus auf kleinere Unternehmen mit angrenzenden Projekten zu richten.

Das bedeutet keineswegs, dass Makenita oder andere Explorer zwangsläufig den Erfolg von MAX Power wiederholen werden. Natürlicher Wasserstoff bleibt ein hochspekulativer Sektor, und wesentliche Fragen hinsichtlich der kommerziellen Förderung, der Fließraten, der Größe möglicher Lagerstätten und der langfristigen Wirtschaftlichkeit sind weiterhin offen.

Gleichzeitig gewinnt die Branche jedoch weiter an Dynamik.

Die Forschungsausgaben steigen, Regierungen untersuchen die Rolle, die Wasserstoff bei der Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften spielen könnte, und Investoren positionieren sich zunehmend in einem Markt, den manche als den nächsten großen Energietrend ansehen.

Auch die Revolution der künstlichen Intelligenz könnte sich als zusätzlicher Wachstumstreiber erweisen. Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Strom, und Betreiber prüfen bereits den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen als zuverlässige und CO2-arme Notstromversorgung. Sollte natürlicher Wasserstoff eines Tages wirtschaftlich gefördert werden können, könnte die Nachfrage weit über klassische Industrieanwendungen hinausgehen.

Ob weißer Wasserstoff tatsächlich zu einer transformativen Energiequelle wird, bleibt abzuwarten.

Doch eines zeichnet sich immer deutlicher ab: Investoren beobachten die wachsende Bewertungslücke zwischen den führenden Unternehmen des Sektors und den kleineren Explorern in ihrem Umfeld sehr genau. Mit Börsenbewertungen von rund 378 Millionen kanadischen Dollar gegenüber lediglich 10 Millionen kanadischen Dollar sind MAX Power und Makenita zu einem der deutlichsten Beispiele für diese Entwicklung geworden.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

https://datacentremagazine.com/news/a-few-home-truths-about-hydrogen-for-data-centre-operators

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 217 Millionen Euro gegenüber 4 Millionen Euro: Warum Investoren Natural Hydrogen immer genauer unter die Lupe nehmen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098