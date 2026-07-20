Kanada plant 10 neue Atomreaktoren - doch reicht das Uran für die nukleare Offensive?

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Kanada will den Ausbau der Kernenergie deutlich beschleunigen. Die Regierung plant bis zu zehn neue Großreaktoren und möchte zugleich die Genehmigungsverfahren für künftige Projekte vereinfachen. Damit entsteht jedoch eine zweite, für Anleger ebenso wichtige Frage: Woher soll das Uran kommen, das die neuen Kraftwerke über Jahrzehnte hinweg benötigen?

Nach dem vorgestellten Fahrplan sollen bis 2035 zwei neue Reaktoren im Bau sein. Bis 2040 sollen fünf weitere Anlagen geplant sein oder sich bereits in der Entwicklung befinden. Eine neue Finanzierungszusage enthält die Strategie zunächst nicht. Bis April 2027 will die Regierung aber festlegen, unter welchen Bedingungen der Bund neue Kernkraftprojekte unterstützen kann. Gegenwärtig liefert die Kernenergie rund 13 Prozent des kanadischen Stroms.

Mehr Strom für Industrie, Netze und KI

Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Strombedarf in Nordamerika wieder wächst. Elektrifizierung, neue Industrieanlagen sowie der Ausbau von Rechenzentren erhöhen den Druck auf die Stromnetze. Besonders Anwendungen rund um künstliche Intelligenz benötigen große Mengen kontinuierlich verfügbarer Energie.

Kernkraftwerke gewinnen deshalb wieder an politischer Bedeutung. Sie liefern rund um die Uhr Strom und können damit wetterabhängige Energiequellen ergänzen. Neben klassischen Großreaktoren treiben Kanada und die USA auch Small Modular Reactors voran. Doch unabhängig vom Reaktortyp gilt: Jede neue Anlage benötigt über viele Jahrzehnte hinweg verlässlich verfügbaren Brennstoff.

Genau an diesem Punkt könnte der Engpass der nuklearen Expansion liegen. Der Bau eines Reaktors ist ein langfristiges Infrastrukturprojekt. Ebenso langfristig müssen Betreiber ihre Versorgung mit Uran, Konversionsleistungen und gegebenenfalls Anreicherungskapazitäten absichern.

Kanada besitzt Uran - aber auch die Nachfrage wächst

Auf den ersten Blick befindet sich Kanada in einer komfortablen Position. Das Land ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt und verfügt über einige der größten hochgradigen Vorkommen. Vor allem das Athabasca-Becken in Saskatchewan zählt zu den bedeutendsten Uranregionen weltweit.

Mit Cameco (ISIN: CA13321L1085) besitzt Kanada zudem einen der führenden Anbieter entlang der nuklearen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen betreibt unter anderem die hochgradigen Minen Cigar Lake und McArthur River und ist außerdem in Raffination, Konversion und Brennstoffherstellung tätig. Über die Beteiligung an Westinghouse reicht die Präsenz bis in die Reaktortechnologie.

Doch auch ein großer Produzent kann den zusätzlichen Bedarf nicht allein decken. Kanada möchte seine eigene Kernkraftkapazität ausbauen und zugleich seine Position als verlässlicher Uranlieferant für westliche Partner stärken. Parallel planen die USA ebenfalls neue Reaktoren, während europäische und asiatische Staaten langfristige Lieferverträge suchen.

Der Markt teilt sich zunehmend in westliche und östliche Lieferketten. Die Abhängigkeit von Russland bei der Urananreicherung und der wachsende Einfluss Chinas in internationalen Rohstoffregionen erhöhen den strategischen Wert kanadischer Projekte. Branchenvertreter warnen daher, dass die Sicherung des Brennstoffs schwieriger werden könnte als der politische Beschluss zum Reaktorbau.

Warum kleinere Explorer ins Blickfeld rücken

Neben etablierten Produzenten richtet sich die Aufmerksamkeit deshalb auch auf Unternehmen, die neue Uranvorkommen erschließen könnten. Dazu gehört Blast Resources (ISIN: CA09345L1085), dessen Aktie in Kanada, den USA und Frankfurt gehandelt wird. Die Gesellschaft konzentriert sich auf das Wales-Lake-Projekt im südwestlichen Teil des Athabasca-Beckens. Die ISIN und Börsenkennungen werden vom Unternehmen selbst ausgewiesen.

Wales Lake liegt im Patterson-Lake-Korridor, weniger als 30 Kilometer von den bekannten Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Das Projekt umfasst nach Unternehmensangaben rund 16.127 Hektar. Die geologische Lage und die Nähe zu großen Entdeckungen machen das Gebiet grundsätzlich interessant, ersetzen jedoch keine eigenen Explorationsergebnisse.

Blast befindet sich weiterhin in einer frühen Phase. Für Wales Lake wurde bislang keine Mineralressource ausgewiesen. Die nächsten Schritte bestehen darin, geophysikalische Zielgebiete weiter einzugrenzen und die technische Grundlage für mögliche Bohrprogramme zu schaffen. Die Nähe zu erfolgreichen Nachbarprojekten garantiert dabei weder eine Entdeckung noch eine wirtschaftlich förderbare Lagerstätte.

Brennstoffsicherheit wird zum Investmentthema

Kanadas Reaktorstrategie stärkt grundsätzlich den langfristigen Ausblick für die heimische Uranindustrie. Zunächst dürften etablierte Produzenten und Brennstoffanbieter profitieren. Soll der Ausbau über mehrere Jahrzehnte gelingen, werden jedoch auch neue Lagerstätten benötigt.

Für Blast eröffnet dieses Umfeld eine strategische Chance, sofern Wales Lake technisch weiterentwickelt und durch belastbare Ergebnisse bestätigt werden kann. Gleichzeitig bleiben Explorations-, Finanzierungs- und Rohstoffpreisrisiken erheblich. Kanadas nukleare Offensive zeigt dennoch deutlich: Der nächste Engpass könnte nicht beim Reaktorbau entstehen, sondern bei der langfristigen Versorgung mit Uran.

Quellen

https://www.reuters.com/business/energy/canada-sets-out-plan-up-10-new-nuclear-reactors-2026-06-22/

https://finance.yahoo.com/energy/articles/purepoint-uranium-ceo-canada-us-160200259.htm

https://nucleon-energy.com/the-state-of-nuclear-energy-in-north-america-where-the-industry-is-headed-next/

https://www.reuters.com/business/energy/canada-sets-out-plan-up-10-new-nuclear-reactors-2026-06-22/

https://www.cameco.com/sites/default/files/documents/Cameco-Investor-Presentation.pdf

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Land: Kanadisch

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