Nach zwei Verlustwochen in Folge ringt der DAX am Montag um Stabilisierung. 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 24.815 Punkte. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Börsenbarometer eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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