SAP hat die Übernahme der KI-Schmiede Prior Labs formal abgeschlossen, gleichzeitig sorgte der Kurseinbruch von IBM zuletzt für Verkaufsdruck bei Softwarewerten. Charttechnisch trifft der seit Monaten laufende Abwärtstrend jetzt auf eine wichtige Unterstützungszone. Sektor unter Druck, SAP mittendrin Vergangene Woche brach die IBM-Aktie um rund -25% ein, nachdem der Konzern gewarnt hatte, hohe Chip-Preise würden zunehmend die Software-Investitionsbudgets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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