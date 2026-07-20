Drägerwerk (Dräger) berichtete über starke vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026, mit einem Umsatzwachstum in konstanten Währungen von 7,7 % auf etwa 1,60 Mrd. EUR und einem EBIT, das sich mehr als verdreifachte auf rund 64 Mio. EUR. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,3 % auf 4,0 %, was das Management veranlasste, die untere Grenze der Prognose für die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2026 von 5,0 % auf 5,5 % anzuheben. Beide Segmente erzielten ein solides Umsatzwachstum, während die Sicherheitstechnik besonders starke Auftragseingänge verzeichnete. Die Expansion der Bruttomarge und disziplinierte Kostensteigerungen trugen überwiegend zur Verbesserung der Erträge bei, trotz einer einmaligen Rückerstattung von Zollgebühren in Höhe von 7,8 Mio. EUR. Wir erhöhen unsere Annahmen und unser Kursziel von 108,00 EUR auf 113,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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