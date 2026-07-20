HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat Infineon von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Der zuletzt deutliche Kursverfall habe die Aktie des Halbleiterkonzerns näher an ihren fairen Wert gebracht und die frühere Bewertungsasymmetrie weitgehend abgebaut, schrieb Abed Jarad in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im KI-Bereich übersteige weiterhin das Angebot, was die Zuteilung und Preisgestaltung stütze, während sich die Trends in der Industrie und der Automobilbranche schrittweise weiter besserten./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006231004
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