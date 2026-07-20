Der Capital Markets Day von CHAPTERS hat ein aktiveres Plattformmodell hervorgehoben, das darauf abzielt, das strukturelle organische EBITDA-Wachstum zu steigern. Durch die Kombination von Domänenwissen mittels Branchenclustern und die Hebelung der Manuscript Method durch KI, Automatisierung und schnellere Produktentwicklungen beabsichtigt das Management, das strukturelle organische EBITDA-Wachstum im gesamten Portfolio zu erhöhen. Daher haben wir unsere Annahmen für die mittelfristigen und langfristigen Margen angehoben. Da unsere Prognosen weiterhin nur moderate Akquisitionsaktivitäten beinhalten, bleibt weiteres M&A eine zusätzliche Quelle für Aufwärtspotenzial. Unser aktualisiertes Modell unterstützt ein höheres Kursziel von 55,00 EUR (zuvor 50,00 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
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