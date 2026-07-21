GameStop, dynaCERT, Infineon: Drei Wege vom Pennystock zum Überflieger

Der ehemalige Pleitekandidat GameStop will eBay übernehmen, Infineon zählt nach einem Nahtoderlebnis während der Finanzkrise 2009 heute zu den Schwergewichten im DAX. Die Kursvervielfachungen beider Aktien liefern die Vorlage für einen dritten, deutlich kleineren Fall: dynaCERT. Die Kanadier verbessern mit einem Nachrüstsystem Verbrauch und Abgaswerte bestehender Dieselmotoren. Die Analysten von GBC Research bescheinigen der Aktie ein Kurspotenzial von über 500 %. Ob das realistisch ist und wie es bei GameStop und Infineon weitergeht, zeigt der Blick auf die Fakten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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