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WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
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20.07.26 | 15:59
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zukunftsbilanzen.de
21.07.2026 06:46 Uhr
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GameStop, dynaCERT, Infineon: Drei Wege vom Pennystock zum Überflieger

Der ehemalige Pleitekandidat GameStop will eBay übernehmen, Infineon zählt nach einem Nahtoderlebnis während der Finanzkrise 2009 heute zu den Schwergewichten im DAX. Die Kursvervielfachungen beider Aktien liefern die Vorlage für einen dritten, deutlich kleineren Fall: dynaCERT. Die Kanadier verbessern mit einem Nachrüstsystem Verbrauch und Abgaswerte bestehender Dieselmotoren. Die Analysten von GBC Research bescheinigen der Aktie ein Kurspotenzial von über 500 %. Ob das realistisch ist und wie es bei GameStop und Infineon weitergeht, zeigt der Blick auf die Fakten.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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