Emittent / Herausgeber: G&P GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Zwischenausschüttung an die Anleihegläubiger - Übermittlung der notwendigen Informationen



21.07.2026 / 20:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Zwischenausschüttung an die Anleihegläubiger - Übermittlung der notwendigen Informationen



München, 21.07.2026 - Die Anleihegläubiger der SolarWorld AG i.L erhalten im Rahmen einer weiteren Zwischenausschüttung für die Anleihe 2014/2019-2 mit der WKN A1YCN1 eine Quotenzahlung in Höhe von insgesamt EUR 6.923.966,21 Mio. sowie in Höhe von EUR 2.425.276,76 für die Anleihe 2014/2019-1 mit der WKN A1YDDX.



Die Quotenzahlung erfolgt aus einer Verwertung von weiteren Sicherheiten der SolarWorld AG i.L.. Die Ausschüttung erfolgt über Clearstream.



Nach Auskunft der Zahlstelle DZ Bank wird die Zahlung wie folgt vollzogen:





Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX)

Höhe der Zahlung pro Stück: EUR 17,39

Bestandsstichtag: 22.07.2026 (nach Handelsschluss)

Zahltag: 23.07.2026



Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1)

Höhe der Zahlung pro Stück: EUR 17,88

Bestandsstichtag: 22.07.2026 (nach Handelsschluss)

Zahltag: 23.07.2026





Bei Rückfragen stehen den Anleihegläubigern die G&P GmbH & Co. KG unter der E-Mailadresse solarworld@onesquareadvisors.com für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann unter der E-Mailadresse info@rechtsanwalt-elsmann.de für die Anleihe WKN A1YDDX zur Verfügung.



Kontakt

G&P GmbH & Co. KG

Aiblingerstraße 5

80639 München



Rechtsanwalt Alexander Elsmann

Grafenberger Allee 120

40237 Düsseldorf



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News