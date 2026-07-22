Mitteilung der G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Zwischenausschüttung an die Anleihegläubiger - Übermittlung der notwendigen Informationen Die Anleihegläubiger der SolarWorld AG i.L erhalten im Rahmen einer weiteren Zwischenausschüttung für die Anleihe 2014/2019-2 mit der WKN A1YCN1 eine Quotenzahlung in Höhe von insgesamt EUR 6.923.966,21 Mio. sowie in Höhe von EUR 2.425.276,76 für die Anleihe 2014/2019-1 mit der WKN A1YDDX. Die Quotenzahlung erfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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