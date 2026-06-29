Kommentar: Die UBS warnt vor zu blindem KI-Token-Shopping - erste Firmen senken das KI-Budget, was das Hyperwachstum von Anthropic, Gemini und OpenAI etwas bremsen kann. Die Top-Chance sind jetzt KI-Schutzfirmen vor günstigen KI-Killer-Apps.Vor 20 Jahren kostete ein Anruf aus Wien per Handy heim zur Mama knackige 100 Euro die Stunde - die Mobilcom-Aktie war ein Star. Auch die Gewinne von Solarworld schmolzen wie Eis in der Sonne, als der Preis für Solarmodule um 95 Prozent sank. Heute, im Jahr 2026, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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