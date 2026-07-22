Die geopolitische Lage spitzt sich aktuell dramatisch zu. Die jüngsten Nachrichten aus dem Nahen Osten überschlagen sich. Ein massiver militärischer Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran droht die Weltwirtschaft tiefgreifend zu erschüttern. Brennende Ölraffinerien in Kuwait, tote Soldaten und heulende Sirenen im Golfstaat Bahrain zeichnen ein dunkles Bild der aktuellen Sicherheitslage. Solche extrem eskalierenden Krisen treiben die Ölpreise in die Höhe und haben das Zeug, Schockwellen durch die internationalen Finanzmärkte zu schicken. Viele Anleger suchen in diesen besonders stürmischen Zeiten verzweifelt nach sicheren Häfen. Während die einst hofierten KI- und Technologiewerte oder auch Biotech-Hoffnungen unter der Last der globalen Unsicherheit und auch teilweise eigener hausgemachten Problemen in sich zusammenbrechen, rücken lukrative Nischenmärkte immer stärker in den Fokus. Unser Blick geht heute auf drei unterschiedliche Aktien. Zum einen beleuchten wir den heftigen Rückschlag bei Evotec, die teuren strategischen Hürden bei Eutelsat und die erstaunliche Resilienz von Zefiro Methane.
Enthaltene Werte: FR0010221234,DE0005664809,CA98926D1069Den vollständigen Artikel lesen ...
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