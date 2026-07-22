Warum 80% weniger Flammenzeit den Markt für halogenfreie Kunststoffe verändern könnten

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Kunststoffe stecken längst nicht mehr nur in Verpackungen oder Haushaltsprodukten. Sie umschließen Batterien, isolieren Gebäude, schützen elektrische Bauteile und ersetzen in Fahrzeugen zunehmend schwerere Materialien. Je größer ihr Einsatzgebiet wird, desto drängender wird jedoch eine alte Schwäche: Viele Kunststoffe brennen leicht, schmelzen unter Hitze und können Feuer schnell weitertragen.

Die Industrie löst dieses Problem seit Jahrzehnten mit Flammschutzmitteln. Doch ausgerechnet jene Stoffe, die Kunststoffe sicherer machen sollen, geraten selbst unter Veränderungsdruck. Halogenhaltige Systeme stehen wegen möglicher Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in der Kritik. Halogenfreie Alternativen gelten häufig als nachhaltiger, benötigen jedoch teilweise hohe Zugabemengen, die Gewicht, Festigkeit oder Verarbeitbarkeit eines Kunststoffs beeinträchtigen können.

Damit beginnt die Suche nach einem Flammschutz, der weniger Material benötigt und trotzdem zuverlässig wirkt.

Warum Brandschutz heute mehr leisten muss als nur Feuer zu stoppen

Ein modernes Flammschutzmittel wird nicht allein daran gemessen, ob ein Kunststoff irgendwann erlischt. Entscheidend sind auch die Zeit bis zur Entzündung, die Geschwindigkeit der Flammenausbreitung, die Rauchentwicklung und die Frage, ob das Material unter Hitze brennend abtropft.

Hinzu kommt ein wirtschaftliches Problem. Werden große Mengen eines Flammschutzmittels benötigt, verändert sich häufig die gesamte Kunststoffrezeptur. Bauteile können schwerer werden, an mechanischer Belastbarkeit verlieren oder schwieriger zu verarbeiten sein. Hersteller müssen dann Sicherheit gegen Materialleistung abwägen.

Besonders sichtbar wird dieser Zielkonflikt in Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastruktur, elektrischen Gehäusen und Gebäudedämmungen. Dort treffen hohe Temperaturen, steigende Leistungsdichte und strenge Sicherheitsvorgaben unmittelbar aufeinander. Der Markt braucht deshalb keine beliebige neue Chemikalie, sondern Lösungen, die Brandschutz und Werkstoffleistung miteinander verbinden.

Warum Clariant auf phosphorbasierte Systeme setzt

Clariant (ISIN: CH0012142631) gehört zu den etablierten Spezialisten für halogenfreie Flammschutzmittel. Die Exolit-Produktfamilie basiert überwiegend auf Phosphorchemie und wird unter anderem in Polyamiden, Polyestern, Polyurethanen, Beschichtungen und Verbundwerkstoffen eingesetzt.

Der Schweizer Spezialchemiekonzern hat seine Kapazitäten für Exolit-Produkte am chinesischen Standort Daya Bay mit einer Investition von rund 100 Mio. Schweizer Franken ausgebaut. Die zusätzliche Produktion richtet sich besonders an Anwendungen in Elektromobilität, Elektronik und Energiespeicherung. Dort müssen Kunststoffe nicht nur schwer entflammbar sein, sondern ihre mechanischen Eigenschaften über lange Zeit behalten und teilweise auch nach dem Recycling weiterhin Sicherheitsstandards erfüllen.

Clariant zeigt damit, wie weit sich halogenfreie Systeme bereits industrialisiert haben. Zugleich bleibt die Chemie anspruchsvoll: Jede Polymerart benötigt eine eigene Formulierung, und hohe Füllstoffmengen können die Eigenschaften des Ausgangsmaterials verändern.

Warum LANXESS Flammschutz direkt in das Polymer einbauen will

LANXESS (ISIN: DE0005470405) verfolgt mit Produkten wie Levagard 2100 einen verwandten, aber technisch eigenständigen Ansatz. Das phosphorbasierte Flammschutzmittel wurde für starre Polyurethan- und PIR-Dämmsysteme entwickelt und soll sich chemisch an die Polymermatrix binden.

Diese Reaktivität ist wirtschaftlich relevant. Ein fest eingebundener Zusatzstoff kann nicht so leicht aus dem Material wandern, wodurch Emissionen und Migration sinken sollen. LANXESS richtet die Lösung unter anderem an Dämmplatten, Sprühschäume und andere Anwendungen im Gebäudesektor. Dort müssen Brandschutz, langfristige Materialstabilität und strengere Umweltanforderungen gemeinsam erfüllt werden.

Das Unternehmen verfügt daneben über ein breites Portfolio aus phosphor- und bromhaltigen Systemen für Elektronik, Verkehr, Bauprodukte und Batterieanwendungen. Damit wird deutlich: Der Flammschutzmarkt bewegt sich nicht auf eine einzige Universalchemie zu. Unterschiedliche Materialien verlangen unterschiedliche Mechanismen.

Warum Graphen als Verstärker statt als Ersatzstoff interessant wird

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) versucht nicht, etablierte halogenfreie Flammschutzmittel vollständig zu ersetzen. PureGRAPH soll vielmehr als zusätzlicher Wirkverstärker dienen.

Beim Erhitzen können Graphenplättchen zur Ausbildung einer stabilen Kohlenstoffschicht beitragen. Diese Schicht erschwert den Zutritt von Sauerstoff, bremst den Wärmetransport und kann die Ausbreitung brennbarer Zersetzungsprodukte verlangsamen. Für Kunststoffhersteller wäre vor allem interessant, ob sich dadurch die Menge klassischer Flammschutzadditive reduzieren lässt, ohne die Sicherheitsleistung zu verschlechtern.

Die von First Graphene veröffentlichten UL94-Testdaten liefern dafür einen ersten Anhaltspunkt. In einer HDPE-Formulierung wurde weniger als 0,5% PureGRAPH 10 mit einem halogenfreien Flammschutzmittel kombiniert. Gegenüber dem unveränderten Flammschutzsystem sank die gesamte Flammenzeit bei 1,6 Millimeter starken Prüfkörpern laut den Unternehmensdaten um 80%. Bei 3,2 Millimetern betrug die Verringerung 28%.

Die Ergebnisse stammen aus einer vom Unternehmen veröffentlichten technischen Untersuchung und ersetzen noch keine unabhängige Validierung für sämtliche Kunststoffe oder Einsatzfelder. Sie zeigen jedoch, worin das industrielle Potenzial liegen könnte: Graphen müsste nicht allein den Brandschutz übernehmen. Schon eine unterstützende Wirkung bei sehr niedriger Dosierung könnte für bestehende Formulierungen relevant werden.

Warum 80% erst der Anfang einer längeren Prüfung sind

Ein erfolgreicher Brandtest macht noch kein Massenprodukt. Kunststoffhersteller müssen zusätzlich prüfen, wie sich eine Rezeptur bei Spritzguss oder Extrusion verhält, ob mechanische Eigenschaften erhalten bleiben und ob die Wirkung nach Alterung, Feuchtigkeit und Recyclingzyklen bestehen bleibt.

Clariant und LANXESS zeigen, wie hoch die Eintrittsbarrieren sind. Beide Unternehmen verbinden jahrzehntelange Chemieerfahrung mit Produktionskapazitäten, Anwendungstechnik und regulatorischem Know-how. First Graphene bringt einen anderen Baustein ein: einen nanostrukturierten Zusatz, der vorhandene Flammschutzsysteme bei niedriger Konzentration ergänzen soll.

Gerade diese Rollenverteilung könnte den Markt prägen. Die nächste Generation sicherer Kunststoffe muss nicht aus einer einzigen neuen Substanz bestehen. Wahrscheinlicher ist, dass klassische Phosphorchemie, Polymerentwicklung und Nanomaterialien zu präziseren Rezepturen kombiniert werden.

Die Zahl von 80% ist deshalb weniger ein Endergebnis als ein Ausgangspunkt. Entscheidend wird nun, ob sich der Effekt in weiteren Polymeren, industriellen Produktionsprozessen und realen Bauteilen reproduzieren lässt.

Quellen:

https://www.clariant.com/en/Business-Units/Additives-and-Adsorbents/Flame-Retardants

https://www.clariant.com/de/Business-Units/Additives-and-Adsorbents/Flame-Retardants/Product-Line-Overview/Exolit-OP/Halogen-free-flame-retardants-for-engineering-plastics

https://lanxess.com/en/products/industries/polymer-additives/flame-retardants

https://lanxess.com/en/products/products/l/levagard-2100

https://firstgraphene.net/downloads/

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