© Foto: UnsplashTrotz deutlich verbesserter Geschäftszahlen kann STMicroelectronics am Donnerstag nicht überzeugen. Auch die Aktie von Infineon gerät in den Abwärtssog. Schwarzer Tag für europäische Halbleiterwerte Trotz der Aussicht auf noch höhere Investitionsausgaben von Hyperscaler Alphabet droht der Donnerstag für europäische Halbleiterwerte zu einem schwarzen Tag zu werden. Eine schwache Vorgabe von US-Wert Texas Instruments und ein zwar gutes, den Erwartungen der Investoren aber nicht genügendes Quartalsergebnis von STMicroelectronics belasten am Vormittag auch die Anteile von Infineon, die ihre Erholung bereits wieder aufzugeben drohen. STMicroelectronics steigert Umsatz und Gewinn kräftig …
Enthaltene Werte: DE0006231004,NL0000226223Den vollständigen Artikel lesen
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