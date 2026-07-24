Die Aktie von Bloom Energy ist nichts für schwache Nerven. Nach Ansicht von Analysten könnte die Korrektur beendet sein. Die Experten haben ihr Kursziel erhöht. Auch bei SMA Solar sind Analysten optimistisch. Der Wechselrichterspezialist sorgt mit Batteriespeichern für Kursfantasie. Die Jahresprognose wurde mit den Zahlen für das zweite Quartal erhöht. Auch RE Royalties profitiert vom KI-Boom in den USA. Mit einem innovativen Geschäftsmodell ist man auf Wachstumskurs. Die Dividendenrendite liegt bei über 10 %. Doch das Management ist mit der Performance der Aktie unzufrieden. Kommt jetzt die Aufholjagd?Den vollständigen Artikel lesen ...
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