Schaffhausen - BB Biotech hat im zweiten Quartal 2026 wieder einen Gewinn geschrieben. Als Hauptgrund nennt die Beteiligungsgesellschaft in einer Mitteilung am Freitag unter anderem anhaltende M&A-Aktivitäten in der Branche. Zwischen April und Juni erwirtschaftete BB Biotech einen Gewinn in Höhe von 451 Millionen Franken. Vor einem Jahr lag das Minus bei 100 Millionen und auch im ersten Quartal 2026 hatte BB Biotech einen knappen Verlust von 21 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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