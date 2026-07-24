ROUNDUP: SAP schließt überraschend viele Cloudverträge ab - Aktie zieht stark an

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Verträgen. Der in den kommenden 12 Monaten zu erwartende Umsatz mit den Abo-Verträgen legte bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro zu, wie die Walldorfer am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. Das war auch ein schnelleres Wachstum als im ersten Quartal. Die Aktie zog am Freitag kräftig an.

GESAMT-ROUNDUP: VW-Gewinn bricht ein - Sparpaket soll bis Jahresende stehen

WOLFSBURG - Angesichts eines erneuten Gewinneinbruchs dringt VW -Chef Blume auf eine Entscheidung zum geplanten Sparpaket bis Ende des Jahres. Sein Ziel sei es, dazu bis Jahresende Beschlüsse im Aufsichtsrat zu treffen, sagte Blume im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende dort ein großes Stück weiter sind." Zuvor hatte der Volkswagen-Konzern für das zweite Quartal einen weiteren Gewinnrückgang gemeldet. In den Monaten April bis Juni ging das Konzernergebnis nach Steuern um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück, wie Europas größter Autobauer in Wolfsburg mitteilte. Es war der zehnte Rückgang beim Quartalsgewinn in Folge. Zudem verabschiedet sich VW vom bisher angepeilten Umsatzplus. Er soll nun bestenfalls stabil bleiben. Die VW-Vorzugsaktie verlor am Freitag in der Dax -Schlussgruppe 1,4 Prozent. In diesem Jahr hat das Papier damit mehr als 30 Prozent eingebüßt.

ROUNDUP: KI-Boom treibt Intel über Wall-Street-Erwartungen

SANTA CLARA - Das Geschäft des Chipkonzerns Intel profitiert nach einer langen Durststrecke von der boomenden Halbleiter-Nachfrage beim Ausbau von KI-Rechenzentren. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz des Chip-Pioniers im Jahresvergleich um ein Viertel auf 16,1 Milliarden Dollar (14,15 Mrd Euro) hoch, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Es war das schnellste Umsatzwachstum seit Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von 14,4 Milliarden Dollar gerechnet.

ROUNDUP: Munich Re verdient überraschend viel - Aktienkurs fällt aber

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat dank geringer Großschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Im zweiten Quartal lag der Überschuss nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet. Vorstandschef Christoph Jurecka sieht den Konzern damit "auf sehr gutem Weg" zum geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Für die Munich-Aktie ging es nach den Neuigkeiten vom Mittag jedoch abwärts.

ROUNDUP: Atoss profitiert von Cloud-Geschäft - Bestätigt Ergebnisausblick

MÜNCHEN - Atoss Software hat dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Dabei verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg neuer Software-Verträge, nachdem diese im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr noch stagniert hatten, wie der Spezialist für Personalmanagement am Freitag in München mitteilte. Die Ergebnisprognose bestätigte Atoss.

ROUNDUP: Sanofi stoppt Entwicklung von Hoffnungsträger gegen Neurodermitis

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen. Wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten, stellen sie die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) ein. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigten eine weitere Entwicklung des Mittels in dieser Indikation nicht. Studiendaten in der Vergangenheit waren bereits teils durchwachsen ausgefallen.

GE Healthcare mit Umsatzanstieg im Quartal wie erwartet

CHICAGO - Der Medizintechnikhersteller GE Healthcare rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 5,7 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar. Das entspricht den Erwartungen von Experten. Ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie Währungsschwankungen liege das Plus bei 3,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss weiter mit. Beim Gewinn je Aktie rechnet GE Healthcare mit einem größeren Wachstum als zuvor. Die Jahresprognose von Ende April bestätigte das Unternehmen. Der Aktienkurs reagierte kaum auf die Neuigkeiten. Detaillierte Zahlen will GE Healthcare am kommenden Mittwoch vorstellen.

American Express verdient mehr als gedacht - Umsatzziel angehoben

NEW YORK - Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lief es für das Unternehmen besser als erwartet, doch im vorbörslichen US-Handel reagierte die Amex-Aktie mit einem Kursverlust von rund drei Prozent auf die Neuigkeiten.

Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

NEW YORK - Beim Telekommunikationskonzern Verizon zeigt der laufende Umbau von Konzernchef Dan Schulman offenbar erste Früchte. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft um 2,8 Prozent auf insgesamt rund 23,4 Milliarden US-Dollar (20,6 Mrd Euro), wie das US-Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als erwartet, Analysten hatten nur mit 19,5 Milliarden gerechnet. Die Aktie gewann im vorbörslichen Handel 3,5 Prozent.



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