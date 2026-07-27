Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz, Satellitennetze und weltweite Aufrüstung verschärft den Kampf um strategische Rohstoffe. Vor allem Kupfer entwickelt sich zum Flaschenhals der globalen Industrie, denn Stromnetze, Rechenzentren, Raketen und moderne Waffensysteme benötigen enorme Mengen des Metalls. Gleichzeitig bleibt das Angebot knapp und selbst große Produzenten kämpfen mit sinkenden Fördermengen. Umso stärker rücken Explorationsunternehmen mit hochgradigen Lagerstätten in den Fokus, während etablierte Bergbaukonzerne unter steigenden Anforderungen und rückläufigen Produktionszahlen stehen.
Enthaltene Werte: US84265V1052,US91912E1055,CA73929R1055Den vollständigen Artikel lesen ...
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