Die Lastwagenbranche arbeitet an Alternativen zum Verbrenner. Neben E-Lkw könnte Wasserstoff eine Lösung sein. Zwei Konzerne bündeln ihre Kraft bei dem Thema, jetzt stößt mit Toyota ein dritter Partner dazu. Toyota steigt bei dem Brennstoffzellen-Hersteller Cellcentric ein. Der japanische Autokonzern wird gleichberechtigter Partner und Anteilseigner. Dazu wurde eine verbindliche Vereinbarung zwischen Daimler Truck, Volvo, Cellcentric und Toyota unterzeichnet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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