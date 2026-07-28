DaVita - DVA: Breakout übers Allzeithoch?

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Defensives Geschäftsmodell bei DaVita: wiederkehrende, gut planbare Erlöse und wenig Abhängikeit von Konjunkturwellen!

DaVita (DVA) - US23918K1088

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr hat sich der Kurs von rund 105 USD zeitweise bis in den Bereich von 240 USD mehr als verdoppelt und damit eine ausgesprochen dynamische Entwicklung gezeigt, wobei insbesondere der starke Kurssprung Ende April / Anfang Mai mit einer markanten Aufwärtslücke hervorsticht - ein beeindruckender Lauf der DaVita-Aktie. Nach dem Ausbruch über 190 USD und einem weiteren Anstieg über 220 USD konsolidiert die Aktie aktuell knapp unter 240 USD und bildet damit eine potenzielle Flat-Top-Formation. Der Kurs notiert klar über den beiden gleitenden Durchschnitten, wobei sich auch die EMA20 oberhalb der EMA50 etabliert hat - ein klar bullisches Trendbild.

DaVita-Aktie: Chart vom 27.07.2026, Kürzel: DVA Kurs: 236.31 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Gelingt DVA der nachhaltige Ausbruch über den Widerstand bei etwa 240 USD, wäre die seit Wochen laufende Konsolidierung nach oben aufgelöst und ein Anstieg in Richtung 260 bis 265 USD das nächste charttechnische Ziel. Idealerweise wird der Breakout von erhöhtem Volumen begleitet und die ehemalige Widerstandszone anschließend als Unterstützung bestätigt.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruch über 240 USD und fällt die Aktie anschließend unter die Unterstützung bei etwa 225 USD, wäre die Flat-Top-Formation nach unten aufgelöst und das Breakout-Setup zunächst hinfällig.

Meinung

DaVita ist vor allem auf die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen spezialisiert und betreibt ein großes Netzwerk von Dialysezentren, insbesondere in den USA. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch wiederkehrende, relativ planbare Erlöse aus, da Dialysepatienten regelmäßig behandelt werden müssen. Dadurch sind Auslastung, Personalbedarf und Materialeinsatz vergleichsweise gut kalkulierbar. Gleichzeitig ist DaVita stark von den Erstattungssätzen öffentlicher Programme wie Medicare und von privaten Versicherern abhängig. Chancen liegen in der langfristig hohen Nachfrage nach Nierenversorgung, Effizienzsteigerungen und der Digitalisierung von Behandlungs- und Verwaltungsprozessen. Risiken ergeben sich vor allem aus regulatorischen Änderungen, steigenden Personal- und Materialkosten, Fachkräftemangel sowie dem Wettbewerb, insbesondere durch Fresenius Medical Care. Da die Nachfrage medizinisch notwendig und wenig konjunkturabhängig ist, bietet DaVita grundsätzlich ein defensives Geschäftsmodell. Für Anleger sind vor allem die Entwicklung der operativen Marge, der Patientenzahlen, der Auslastung und des freien Cashflows entscheidend.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 15.21 Milliarden USD

Meine Meinung zu DaVita ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/davita-aktie-stabilitaet-durch-planbare-dialyse-erloese-im-us-markt.html

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Autor: Thomas Canali

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