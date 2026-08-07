Unterföhring (ots) -- Achtteilige Serie von den Machern von "Lupin" und "Hijack"- In den Hauptrollen sind neben Miller und West u.a Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya und Pip Torrens zu sehen- Die Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen bereits- Bildmaterial aus der ersten Staffel sowie den ersten Teaser (https://youtu.be/1gte_79Hs0A) finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/6a72f4fcc23721635c09aeb4)Sky veröffentlicht heute den ersten offiziellen Teaser (https://youtu.be/1gte_79Hs0A) sowie erste Bilder (https://app.mediasilo.com/review/6a72f4fcc23721635c09aeb4) der neuen Sky Original und HBO Serie "War".Die neue achtteilige Serie stammt von George Kay (u.a. "Lupin" und "Hijack"), Sienna Miller und Dominic West sind in den Hauptrollen zu sehen. "War" spielt in der Welt zweier rivalisierender Londoner Elitekanzleien und startet am 5. Oktober exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW.In der ersten Staffel beleuchtet "War" das Leben der mächtigsten Anwältinnen und Anwälte, inmitten eines explosiven Falls: Der Konflikt zwischen den Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne, die in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit aufeinandertreffen.Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht die spektakuläre Scheidung des britischen Tech-Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des internationalen Filmstars Carla Duval (Sienna Miller). Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Schlagabtausch, bei dem die rivalisierenden Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Mandanten einen Vorteil zu erzielen.Dabei gerät der ehrgeizige Nachwuchsjurist Jonathan "Johnny" Warren, gespielt von Archie Renaux (u.a. "Alien: Romulus", "Upgraded") in eine ebenso faszinierende wie erbarmungslose Welt. Eine Welt, in der Ehrgeiz die wichtigste Währung ist, Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und der Sieg über allem steht.Über den Cast von "War" Staffel 1:Neben Sienna Miller und Dominic West gehören Phoebe Fox ("The Great Task") als Serena Byrne und James McArdle ("Playing Nice", "Mare of Easttown") als Nicholas Taylor, Kanzleipartner bei Taylor & Byrne und Lebensgefährten, zum Cast der Serie.Zudem sind Nina Sosanya ("Screw", "Rentierbaby") als 'Ihre Majestät' Beatrice 'Queen Bea' Ubosi und Pip Torrens ("Succession", "The Crown") als St. John Smallwood, das Gegenstück zu Taylor und Byrne und erbitterte Rivalen bei Cathcarts & Sons, zu sehen. Archie Renaux ("Alien: Romulus", "Upgraded") spielt den ambitionierten Anwalt Jonathan "Johnny" Warren.Weitere Rollen übernehmen Celia Imrie, Nick Mohammed, Emma Laird, Aran Murphy, Archie Panjabi, Adrian Scarborough, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell, Dylan Murphy, Mark Quartley und Steve Furst.Serien-Credits "War" Staffel 1:Sie Serie wird von New Pictures (einem Unternehmen von Banijay) und Observatory Pictures in Zusammenarbeit mit Sky und HBO produziert.Entwickelt und geschrieben wurde "War" von George Kay. Er fungiert zudem auch als Executive Producer. Weitere Executive Producer sind Willow Grylls und Matt Sandford für New Pictures sowie Susan Breen, Ben Taylor, Andrea Dewsbury und Megan Spanjian für Sky. Die Regie der Hauptfolgen übernimmt Ben Taylor, Produzentin der Serie ist Laurie Borg."War" ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Sky und WOW verfügbar. In Großbritannien, Irland und Italien wird die Serie auf Sky und dem Streamingdienst NOW ausgestrahlt. In den USA läuft die Serie auf HBO und HBO Max.Darüber hinaus startet sie auf HBO Max in Australien, Südostasien, Lateinamerika, Frankreich und Belgien.Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global TV Distribution.Die Serie wurde von Sky und HBO direkt für zwei Staffeln bestellt. Die Produktion der zweiten Staffel läuft bereits. In dieser werden Marisa Tomei, Kelly Macdonald und David Harewood in der nächsten juristischen Auseinandersetzung zu sehen sein. Im Mittelpunkt steht dann ein spektakulärer Verleumdungsprozess, in den die Anwältinnen und Anwälte verwickelt werden.Ausstrahlung:Die erste Staffel "War" ist ab 5. Oktober exklusiv auf Sky und WOW sowie linear immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen.Pressekontakt:Kontakt Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRStephanie.Teicher@rtl.deSelina RastetterContent PRselina.Rastetter@rtl.deThomas SchöffnerContent PRThomas.Schoeffner@rtl.deBetreuende PR Agentur:M.O.O.N. Agency GmbHNadine Klaunignadine.klaunig@moon-germany.comOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6329004