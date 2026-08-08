Köln (ots) -- RTL+ und Sky D wachsen bei Nutzung und Reichweite gegenüber Juli 2025 trotz WM deutlich- VOD-Nutzungsvolumen: Platz 2 bei 14-59, 14-49 und 14-29Im Juli 2026 erreicht RTL+ Sky D nach AGF-Ausweisung ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 64,62 Mio. Stunden, ein Plus von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Trotz Fußball-WM belegt RTL+ Sky D bei den 14- bis 59-Jährigen (53,20 Mio., + 11,7 % ggü. Vorjahr), 14- bis 49-Jährigen (45,18 Mio., + 6,6 % ggü. Vorjahr) und 14- bis 29-Jährigen (18,69 Mio., + 16,1 % ggü. Vorjahr) Platz 2 aller Anbieter hinter Amazon Prime.Insgesamt erreicht RTL+ Sky D eine kumulierte Nettoreichweite von 11,41 Millionen Menschen und liegt damit nach Total Streaming 13,1 Prozent über dem Vorjahresmonat (Juli 2025: 10,09 Mio.)Mit allen TV- und Digitalangeboten (Streaming & Display) erreicht RTL Deutschland im Juli eine Nettoreichweite von 68,09 Mio. (Z3+). Das entspricht 85,7 Prozent aller Personen im Gesamtmarkt.*Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking stellt die RTL-Gruppe mit "ntv Nachrichten", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Prominent getrennt", "Bad Boyfriends" und "Ex on the Beach" im Juli fünf der zehn erfolgreichsten Angebote. "GZSZ" erzielt zudem den besten Monatswert seit Start der Messung.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; Streaming: 01.07. - 31.07.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Juli 2026Pressekontakt:Kommunikation RTL Deutschland Wochenenddienstnewsroom@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6329527