Die Moderna-Aktie überrascht die Börse rund um das Wochenende mit einem neuen Höhenflug. Nachdem der Kurs des Biotech-Konzerns bereits am Freitag um +10% in die Höhe geschossen ist, setzt sich die gute Performance auch am Montagvormittag im europäischen Handel mit einem Kursplus von über +3% fort. Was steckt hinter dem Kurssprung von Moderna und ist der US-Konzern inzwischen das deutlich bessere Investment als BioNTech? Zwei weitere gute Nachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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