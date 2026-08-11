Viele Patente der großen Pharmariesen laufen in den kommenden Jahren aus. Wenn der Schutz weg ist, dann drohen Umsatzeinbußen durch Nachahmer-Medikamente, die sogenannten Generika. Entsprechend hoch ist derzeit der Einsatz in der Branche. Übernahme und massive Investitionen in die Forschungspipeline kennzeichnen das Bild. Besonders lukrativ sind dabei die Märkte für Onkologie und Abnehmspritzen. Bei Ersterem geht es um das Leben, beim zweiten meist um Optik und Gesundheit. Gleichzeitig müssen viele Länder ihre Gesundheitskosten senken. Die Demographie und viele Zivilisationskrankheiten machen sich bei den Menschen und den Krankenkassenbeiträgen bemerkbar. Für Investoren ist dieses Spannungsfeld chancenreich. Wir blicken daher heute auf die Aktien von Moderna, BioNxt Solutions und Eli Lilly.Den vollständigen Artikel lesen ...
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