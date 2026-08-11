Im Deggenhausertal entsteht eine Agri-PV-Anlage mit 4,15 MW Leistung in Ost-West-Ausrichtung. Durch eine hohe Aufständerung kann man die Fläche weiter für die Weidehaltung von Vieh nutzen. Die Solmotion Project GmbH baut eine Agri-Photovoltaik-Anlage im Deggenhausertal. Die Solaranlage soll eine Leistung von 4,15 MW aufweisen. Die hoch aufgeständerte, starre Photovoltaik-Freiflächenanlage wird mit einer Ost-West-Ausrichtung mit jeweils 10° Neigung errichtet. Dieses Layout soll für eine flachere, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver