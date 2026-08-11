EQS-News: solmotion holding GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
solmotion erreicht nächsten Projektmeilenstein in Süddeutschland: Bau einer 4,15 MWp Agri-PV-Anlage erfolgreich gestartet
Die hoch aufgeständerte, starre Freiflächenanlage wird mit einer Ost-West-Ausrichtung von jeweils 10° errichtet. Dieses Layout glättet die Erzeugungskurve über den Tagesverlauf, was zu höheren Einspeiseerlösen führt und die lokale Netzstabilität unterstützt. Gleichzeitig können die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, während die Module Schatten für Tiere und Pflanzen bieten. Zusätzlich ist die Integration eines Batteriespeichers vorgesehen. Durch das Puffern von Erzeugungsspitzen und das Ausgleichen von Lastprofilen schafft solmotion die Voraussetzung, um die Nutzung beziehungsweise Vermarktung des erzeugten Stroms zu optimieren. Die Agri-PV-Anlage wird einen spürbaren Beitrag zur regionalen Stromversorgung und zur Erreichung der Klimaziele leisten.
Für solmotion steht bei der Projektumsetzung neben der technischen Auslegung insbesondere die effiziente Steuerung sämtlicher Projektphasen im Fokus. Das Unternehmen übernimmt die Genehmigungs- und Ausführungsplanung, den Einkauf, die Baukoordination und Qualitätsprüfung sowie den Netzanschluss und die finale Inbetriebnahme. Durch die Bündelung dieser Leistungen aus einer Hand schafft solmotion klare Verantwortlichkeiten und effiziente Projektabläufe.
"Mit dem Baustart im Deggenhausertal setzen wir ein klares Zeichen für effiziente, verlässliche Solarstromerzeugung. Unser integrierter Ansatz - von der Planung bis zur Inbetriebnahme - garantiert Qualität, Terminsicherheit und transparente Kosten. Gemeinsam mit unserem Auftraggeber schaffen wir eine Anlage, die ökologisch und wirtschaftlich überzeugt", sagt Michael Keil, Geschäftsführer bei solmotion.
Mit der Agri-Photovoltaikanlage im Deggenhausertal setzt solmotion den Wachstumskurs bei der Realisierung schlüsselfertiger Solarprojekte fort. Aktuell setzt das Unternehmen mehrere Agri-PV Projekte in der Region parallel um. Drei Anlagen mit insgesamt etwa 15 MWp Leistung werden noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Damit festigt solmotion seine Position als verlässlicher Partner in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt. Die stetige Ausweitung des Projektvolumens schafft zugleich eine solide Basis für das weitere operative Wachstum in den kommenden Jahren.
11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|solmotion holding GmbH
|Zwergerstraße 15
|88214 Ravensburg
|Deutschland
|Telefon:
|0751/295096100
|E-Mail:
|info@solmotion.de
|Internet:
|www.solmotion.de
|ISIN:
|DE000A460XXX
|WKN:
|A460A7
|LEI Code:
|391200ZDYY8QXKN6PH07
|EQS News ID:
|2380578
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380578 11.08.2026 CET/CEST