EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

solmotion erreicht nächsten Projektmeilenstein in Süddeutschland: Bau einer 4,15 MWp Agri-PV-Anlage erfolgreich gestartet



11.08.2026 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





solmotion erreicht nächsten Projektmeilenstein in Süddeutschland: Bau einer 4,15 MWp Agri-PV-Anlage erfolgreich gestartet



Ravensburg, 11. August 2026 - Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, hat mit dem Spatenstich den Bau einer neuen Agri-Photovoltaikanlage im Deggenhausertal offiziell gestartet. Das im Kundenauftrag schlüsselfertig zu realisierende Projekt wird mit einer installierten Leistung von 4,15 MWp einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Stromerzeugung in der Region markieren. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2028 vorgesehen. Mit dem Projekt im Deggenhausertal setzt solmotion den Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich der Agri-Photovoltaik und die Realisierung weiterer Solarprojekte in der Region konsequent fort. Die hoch aufgeständerte, starre Freiflächenanlage wird mit einer Ost-West-Ausrichtung von jeweils 10° errichtet. Dieses Layout glättet die Erzeugungskurve über den Tagesverlauf, was zu höheren Einspeiseerlösen führt und die lokale Netzstabilität unterstützt. Gleichzeitig können die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, während die Module Schatten für Tiere und Pflanzen bieten. Zusätzlich ist die Integration eines Batteriespeichers vorgesehen. Durch das Puffern von Erzeugungsspitzen und das Ausgleichen von Lastprofilen schafft solmotion die Voraussetzung, um die Nutzung beziehungsweise Vermarktung des erzeugten Stroms zu optimieren. Die Agri-PV-Anlage wird einen spürbaren Beitrag zur regionalen Stromversorgung und zur Erreichung der Klimaziele leisten. Für solmotion steht bei der Projektumsetzung neben der technischen Auslegung insbesondere die effiziente Steuerung sämtlicher Projektphasen im Fokus. Das Unternehmen übernimmt die Genehmigungs- und Ausführungsplanung, den Einkauf, die Baukoordination und Qualitätsprüfung sowie den Netzanschluss und die finale Inbetriebnahme. Durch die Bündelung dieser Leistungen aus einer Hand schafft solmotion klare Verantwortlichkeiten und effiziente Projektabläufe. "Mit dem Baustart im Deggenhausertal setzen wir ein klares Zeichen für effiziente, verlässliche Solarstromerzeugung. Unser integrierter Ansatz - von der Planung bis zur Inbetriebnahme - garantiert Qualität, Terminsicherheit und transparente Kosten. Gemeinsam mit unserem Auftraggeber schaffen wir eine Anlage, die ökologisch und wirtschaftlich überzeugt", sagt Michael Keil, Geschäftsführer bei solmotion. Mit der Agri-Photovoltaikanlage im Deggenhausertal setzt solmotion den Wachstumskurs bei der Realisierung schlüsselfertiger Solarprojekte fort. Aktuell setzt das Unternehmen mehrere Agri-PV Projekte in der Region parallel um. Drei Anlagen mit insgesamt etwa 15 MWp Leistung werden noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Damit festigt solmotion seine Position als verlässlicher Partner in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt. Die stetige Ausweitung des Projektvolumens schafft zugleich eine solide Basis für das weitere operative Wachstum in den kommenden Jahren.



Über solmotion:

Die solmotion project GmbH mit Sitz in Ravensburg entwickelt und realisiert Photovoltaiklösungen für Eigenheime, Gewerbe, Landwirtschaft und Freiflächen. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Planung über die Umsetzung bis zur langfristigen Betreuung und setzt dabei auf regionale Verankerung, technische Qualität und ganzheitliche Energiekonzepte.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de



11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News