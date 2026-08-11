München (ots) -- Schuldnerberater Max Postulka hilft Samantha und Nico mit fast 60.000 Euro Schulden- Gerichtsvollzieherin Sonja Laschet räumt eine verwahrloste Wohnung- Eine neue Folge "Deutschland - Deine Schulden" am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Über 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet.* Die Sozialdokumentation "Deutschland - Deine Schulden" begleitet Verbraucher in der Privatinsolvenz und zeigt zudem die Perspektive der Schuldnerberater und Inkassobetreiber. In der neuen Folge stehen Rechtsanwalt Max Postulka und ein junges Paar mit fast 60.000 Euro Schulden, eine Wohnungsräumung mit Gerichtsvollzieherin Sonja Laschet sowie ein Inkasso-Fall zwischen ehemaligen Eheleuten im Mittelpunkt. Eine neue Folge "Deutschland - Deine Schulden" folgt am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.Überschuldung hat unterschiedliche Ursachen und kann Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen treffen. Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit oder eine gescheiterte Selbstständigkeit gehören zu den häufigsten Gründen dafür, dass finanzielle Verpflichtungen nicht mehr erfüllt werden können. Auch bewusst eingegangene Schulden spielen eine Rolle. "Deutschland - Deine Schulden" begleitet sowohl Betroffene als auch Schuldnerberater oder Inkassounternehmen und zeigt verschiedene Blickwinkel auf.In der neuen Folge begleitet Schuldnerberater Max Postulka unter anderem Samantha und ihren Freund Nico. Schon im Alter von 19 und 25 Jahren haben die beiden gemeinsam fast 60.000 Euro Schulden angesammelt. Dem jungen Paar fällt es schwer, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Max Postulka möchte die Zahlungsmoral der beiden verbessern und sie dabei unterstützen, ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. Werden Samantha und Nico den Ernst der Lage verstehen und Einsatz zeigen?Außerdem steht für Gerichtsvollzieherin Sonja Laschet eine Wohnungsräumung an. Die Bewohnerin hat seit Monaten keine Miete gezahlt. Als sich die Wohnungstür öffnet, erwartet Sonja Laschet eine böse Überraschung: Die Wohnung ist stark verwahrlost. Die Schuldnerin ist mit der Räumung überfordert und die Situation könnte jeden Moment eskalieren.Auch die Geldeintreiber von MB-Inkasso werden in der neuen Folge bei einem Außeneinsatz begleitet. Im Rahmen einer Scheidung wirft die Auftraggeberin ihrem Ex-Mann vor, ihr einen hohen Geldbetrag zu schulden. Dieser weist die Vorwürfe zurück. Michael Brühmann und seine Lebenspartnerin übernehmen den Fall im Auftrag der Gläubigerin.Eine neue Folge "Deutschland - Deine Schulden", am 31. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Wiederholungen sind derzeit montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Das Format wird produziert von RedDoc Films.*Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/166338/umfrage/anzahl-der-schuldner-in-deutschland-seit-2004/Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Deutschland - Deine Schulden - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/deutschland-deine-schulden/meldungen)Über "Deutschland - Deine Schulden":Fast sieben Millionen Menschen gelten in Deutschland als überschuldet, ihre Ausgabe übersteigen ihr Einkommen erheblich. Die Sozialreportage "Deutschland - Deine Schulden" begleitet Gerichtsvollzieher, Inkassounternehmer und Schuldnerberater bei ihrem täglichen Einsatz.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6330985