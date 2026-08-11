Die Almonty-Aktie hat sich seit dem lokalen Tief vom 29. Juli deutlich erholt und inzwischen rund +36% zugelegt. Damit hat der Kurs einen Teil des vorherigen Abverkaufs wieder aufgeholt und zuletzt erneut Stärke gezeigt. Die Erholung wirft nun die Frage auf, ob damit bereits eine nachhaltige Trendwende gestartet ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung innerhalb der übergeordneten Korrektur läuft. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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