VANCOUVER, British Columbia / 11. August 2026 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (CSE: CDN) (OTCQB: AXVEF) (FRA: 338B) ("Maverick" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmensupdate hinsichtlich seiner Erschließungsstrategie, der Weiterentwicklung seines Projekts James Bay in Québec sowie der breiteren finanziellen und strategischen Position des Unternehmens bereitzustellen.

Sandy MacDougall, Executive Chairman von CDN Maverick, sagte:

"Maverick setzt weiterhin erfolgreich einen Projektgenerierungsansatz um, um äußerst vielversprechende Projekte anzusammeln und weiterzuentwickeln. Diese werden genutzt, um Wert für die Aktionäre zu schaffen und zu maximieren. James Bay ist unser klarster kurzfristiger Katalysator. Das Projekt weist historische Sulfidabschnitte, vorhandene Bohrkerne, definierte leitfähige Ziele sowie einen unabhängigen technischen Fahrplan auf und wir sind bohrbereit."

"Unsere Strategie geht weit über dieses Bohrprogramm hinaus. CDN Maverick wird auch künftig Gelegenheiten identifizieren, prüfen, die stärksten Optionen vorantreiben, Transaktionen bei gegebener Sinnhaftigkeit durchführen und das Exposure wo immer möglich aufrechterhalten."

LANDPAKET JAMES BAY

Im vergangenen Jahr hat CDN Maverick ein umfangreiches Landpaket bei James Bay in Québec weiter aufgebaut und verfeinert. Das Portfolio des Unternehmens bei James Bay umfasst 1.046 aktive Schürfrechte mit einer Größe von etwa 56.947,85 ha über die Schürfrechtegruppen Nottaway, Chabinoche und Poncheville hinweg. Unter Nutzung aktueller technischer Daten und Interpretationen tätigte das Unternehmen zusätzliche Erwerbe mit hohem Potenzial, während es Schürfrechte mit geringer Priorität absichtlich verfallen ließ, um das Projekt zu straffen und das Hauptaugenmerk auf die Gebiete mit dem stärksten technischen und strategischen Potenzial zu richten.

Bei James Bay befindet sich ein zu 100 % unternehmenseigenes, für Bohrungen genehmigtes polymetallisches Ziel, das durch historische Bohrungen, vorhandene Bohrkerne, eine geophysikalische Neuinterpretation sowie einen im Oktober 2025 eingereichten unabhängigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 unterstützt wird. Dieses bildet den aktuellen Schwerpunkt des Unternehmens, für das es am 16. Februar 2026 Bohrgenehmigungen erhalten hat. Historische Bohrungen von SOQUEM umfassten fünf Bohrlöcher auf insgesamt etwa 875 m und durchschnitten sulfidhaltige Horizonte, einschließlich eines gemeldeten 2,85-m-Intervalls mit Massivsulfiden. Die anschließende geophysikalische Interpretation ergab, dass mehrere leitfähige Hauptkörper entweder verfehlt oder unzureichend erprobt wurden, einschließlich eines vorrangigen modellierten Leiters mit einer gemeldeten Leitfähigkeit von etwa 500 S/m. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 empfiehlt ein stufenweises Programm mit elektromagnetischen Untersuchungen und Gravitationsuntersuchungen, hydrogeochemischen Arbeiten und etwa 2.700 m an Diamantbohrungen.

KONZESSIONSGEBIET RAINBOW CANYON

"Wir verfügen über ein potenziell bedeutsames Goldsystem in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen mit nachgewiesener hochgradiger Mineralisierung, einer großen Alterationszone, historischen Explorationsarbeiten und beträchtlichem Explorationspotenzial zu einer Zeit, in der die Goldpreise die Wirtschaftlichkeit der Goldexploration grundlegend verändert haben", sagte Executive Chairman Sandy MacDougall.

Da günstige Goldpreise die Exploration und Erschließung weiterhin ankurbeln, entwickelt das Unternehmen auch das Goldprojekt Rainbow Canyon weiter. Dieses Projekt befindet sich im Bergbaugebiet Olinghouse innerhalb des nördlichen strukturellen und metallogenen Bereichs Walker Lane. Rainbow Canyon weist geologische Merkmale auf, die mit einem epithermalen Goldsystem mit geringer Sulfidation übereinstimmen - einer Mineralisierungsart, die auch an anderen Orten im Westen von Nevada vorkommt, einschließlich des historischen Comstock Lode, der etwa 8,4 Millionen oz Gold produzierte.

Jüngste auf dem Konzessionsgebiet durchgeführte geophysikalische Untersuchungen ergaben mehrere äußerst vielversprechende Ziele. Sie bestätigten außerdem, dass frühere historische Bohrungen die vielversprechendsten Bereiche des Konzessionsgebiets möglicherweise nicht durchdrungen haben. Das Unternehmen plant zurzeit ein kurzfristiges Arbeitsprogramm, das diese Daten und deren Interpretationen nutzen wird, um die weitere Erschließung des Projekts voranzutreiben.

INVESTMENTPORTFOLIO

NORAM LITHIUM CORP.

Maverick besitzt zurzeit etwa 3,3 Millionen Stammaktien und 1,65 Millionen Warrants von Noram. Noram besitzt Mineralrechte an 1.133 ha Land im Eigentum der US-Regierung, das vom Bureau of Land Management (BLM) verwaltet wird und eine Lithium-Mineralressource beherbergt. Noram hat zwischen 2017 und 2024 insgesamt 92 Bohrlöcher in sieben Bohrphasen abgeschlossen.

Der technische Bericht gemäß NI 43-101, Mineralressourcenschätzung mit Wirksamkeitsdatum 15. Mai 2024, wird durch alle beprobten Bohrlöcher unterstützt. Die Rohproben wurden bei 2.000 Teilen pro Million (ppm) Lithium gedeckelt und zu nominalen Längen von 3 m zusammengesetzt. Die MRE wurde in zwei relevante Zonen unterteilt: die hochgradige Kernzone und die periphere Hofzone. Vier Gehaltsdomänen mit harten Grenzen, die bei Schwellenwerten von 600, 1.000, 1.300 und 1.450 ppm erstellt wurden, begrenzen die MRE. Für die Gehaltsschätzung wird ein Ordinary-Kriging-Algorithmus angewandt.

KINGMAN MINERALS LTD.

Maverick behält die Eigentümerschaft an 1,215 Millionen Stammaktien und 1,215 Millionen Warrants von Kingman Minerals, einem Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung der hochgradigen historischen Goldmine Rosebud in der Nähe von Kingman, Arizona, gerichtet ist. Rosebud wurde in den 1880er Jahren entdeckt und vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut. Die Untertageanlagen umfassen insgesamt 2.500 ft an Stollen, Aufbrüchen und Querstollen. Der Abbau fand überwiegend auf der 100-ft-Sohle statt. Es sind zwei größere Abbaukammern vorhanden, von denen etwa 3.000 t Erz abgetragen wurden.

Das Konzessionsgebiet der Mine Rosebud verzeichnete seit seiner Entdeckung im Jahr 1879 oder 1880 (Schrader, 1909) eine bedeutsame Erschließung mit einem 400 ft (122 m) tiefen Schacht und etwa 2.500 ft (760 m) an Stollen und Abbaukammern. Es wurde eine Aufbereitungsanlage errichtet, deren Fundament noch heute zu sehen ist. Untertage-Probenahmen durch Burgex Mining Consultants und Kernbohrungen durch Kingman Minerals Inc. sowie historische Programme haben das Vorkommen und die Gehalte der Southwick-Erzgänge bestätigt. Die Oberflächenausprägungen der Southwick-Erzgänge wurden durch Schürfgräben und Schürfstellen über 3.600 ft (1.100 m) nachverfolgt. Diese Erzgänge verlaufen parallel zum Erzgang Ellen Jane auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet Music Mountain östlich des Projekts Mohave und der Verwerfung Grand Wash, die das Hualapai Valley westlich des Konzessionsgebiets begrenzt. Mindestens sieben weitere parallele mineralisierte Strukturen auf dem Konzessionsgebiet befinden sich südwestlich der Southwick-Erzgänge und wurden von früheren Explorationsunternehmen erprobt, wobei bedeutsame Gold- und Silberwerte erzielt wurden. Aus all diesen Arbeiten lässt sich schließen, dass eine Gold- und Silbermineralisierung über nahezu das gesamte Konzessionsgebiet Rosebud verteilt ist. Frühere Explorationsunternehmen wandten bei ihren Programmen einen kurzfristigen "Hit and Run"-Ansatz mit nur sehr wenigen modernen oder systematischen Explorationsarbeiten an. Zusätzliche Explorationsarbeiten sind mit Sicherheit gerechtfertigt. Es besteht Potenzial sowohl für eine erzgangartige Edelmetallmineralisierung als auch für ein tief gelegenes Porphyrsystem, das noch entdeckt werden muss.

NOA LITHIUM BRINES INC.

Maverick besitzt 407.500 Stammaktien und etwa 3,296 Millionen Warrants von NOA Lithium Brines Inc. (TSX-V: NOAL), wobei die Warrants bis zum 3. Juni 2027 zu einem Preis von 0,221 $ ausgeübt werden können. Mavericks Beteiligung an NOA entstand durch den Verkauf seines Lithiumprojekts Nevasca in Argentinien, was es dem Unternehmen ermöglicht, weiterhin an der Weiterentwicklung des erweiterten Lithiumportfolios von NOA beteiligt zu sein.

NOA hat über 120.000 ha in drei Lithiumsoleprojekten in der argentinischen Provinz Salta zusammengeführt, wobei der aktuelle Erschließungsschwerpunkt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rio Grande liegt. Rio Grande beherbergt eine gemeldete Mineralressourcenschätzung von etwa 4,7 Millionen t Lithiumcarbonatäquivalent. NOA hat im Jahr 2025 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Rio Grande abgeschlossen und entwickelt das Projekt im Rahmen seiner Bohr- und Technikprogramme 2026 weiter.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick Capital Corp. ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch den Erwerb, die Weiterentwicklung und die strategische Monetarisierung äußerst vielversprechender Mineral-Assets einen Wert zu schaffen. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten, datengetriebenen Ansatz zur Identifizierung von Möglichkeiten, zum Kapitaleinsatz und zur Weiterentwicklung von Projekten durch gezielte technische Arbeiten und moderne Explorationstechniken. Sobald Assets ausreifen und ein Wert geschaffen wird, steigert CDN Maverick den Aktionärswert durch strategische Partnerschaften, Joint Ventures, Transaktionen oder Veräußerungen, während das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich beteiligt bleibt, etwa durch Kapitalbeteiligungen, Warrants, Carried Interests oder andere wirtschaftliche Beteiligungen. Durch dieses Asset-Generierungsmodell ist das Unternehmen bestrebt, kontinuierlich Möglichkeiten zu identifizieren, zu erschließen und zu monetarisieren und gleichzeitig einen langfristigen Aktionärswert aufzubauen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

CDN Maverick Capital Corp.

Suite 2150 - 555 West Hastings Street

Vancouver, BC V6B 4N6

mailto:info@cdnmaverick.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

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Gründer, Chairman und Direktor

sandyjmacdougall@gmail.com

Sean Davis

Investor Relations

mailto:sean@cdnmaverick.com

C: +16048386158

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LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cdnmaverick

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