Anzeige
Mehr »
Dienstag, 11.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DW5E | ISIN: US90187B8046 | Ticker-Symbol: 2H2
Lang & Schwarz
09.08.26 | 16:00
10,490 Euro
-100,00 % -10,490
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TWO HARBORS INVESTMENT CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TWO HARBORS INVESTMENT CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,47010,51009.08.
10,39010,59031.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AETHER GLOBAL INNOVATIONS
AETHER GLOBAL INNOVATIONS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AETHER GLOBAL INNOVATIONS CORP0,1430,00 %
GLOBAL URANIUM CORP0,020-14,41 %
STAR7 SPA11,6000,00 %
TWO HARBORS INVESTMENT CORP10,490-100,00 %
YOUZAN TECHNOLOGY LTD0,0100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.