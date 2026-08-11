The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2026
ISIN Name
BMG2164J1099 YOUZAN TECHNOLOGY HD 0,01
CA00810E2087 AETHER GLOBAL INNOVA. NEW
CA37962L1013 GLOBAL URANIUM CORP. O.N.
DE000A2PBXXX LF EUR.HDDN CHM R
IT0005466195 STAR7 S.P.A.
US90187B8046 TWO HARBORS INV. DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2026
ISIN Name
BMG2164J1099 YOUZAN TECHNOLOGY HD 0,01
CA00810E2087 AETHER GLOBAL INNOVA. NEW
CA37962L1013 GLOBAL URANIUM CORP. O.N.
DE000A2PBXXX LF EUR.HDDN CHM R
IT0005466195 STAR7 S.P.A.
US90187B8046 TWO HARBORS INV. DL-,0001
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