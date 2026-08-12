Wiederkehrende Umsätze sind die Königsdisziplin. In der Praxis gelingt das häufig bei Basiskonsumgütern wie Zahnpasta oder auch bei starken Marken. Wer sich seit Jahren Laufschuhe von Nike kauft, bleibt der Marke eher treu. Auf die Spitze treiben das Thema wiederkehrende Umsätze Anbieter wie Netflix - hier verlängert sich das Abonnement immer um einen weiteren Monat. Wer nicht kündigt, zahlt immer weiter. Auch BMW würde gerne derart treue Kunden haben. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wir beleuchten drei Unternehmen, die Ihre Kunden am liebsten lebenslang begleiten würden.
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,DE0005190003,US64110L1061Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de