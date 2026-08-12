© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONE.ON hat im ersten Halbjahr 2026 leicht mehr verdient als erwartet. Doch die Investitionen lagen deutlich unter Plan, und genau das bremst das Wachstum des größten europäischen Energienetzbetreibers.Europas größter Energienetzbetreiber E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte leicht auf 5,4 Milliarden Euro und übertraf damit knapp die Konsensschätzung von 5,39 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn verbesserte sich um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, auch hier lag der Essener Energiekonzern eine Spur über den Markterwartungen. Auch die Jahresziele …
Enthaltene Werte: DE000ENAG999Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE