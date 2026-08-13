© Foto: Fabian Strauch - dpaRWE steckt durch den Einstieg bei Amprion deutlich mehr Geld in Netze und Wachstum. Die Essener bestätigen starke Halbjahreszahlen, Jefferies sieht bei einem Kursziel von 68 Euro klar Luft nach oben.Der Energieriese RWE hat seine Halbjahreszahlen am Donnerstag bestätigt. Das bereinigte Ebitda kletterte im ersten Halbjahr um 44 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis legte um fast 60 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro zu. Für das laufende Jahr plant RWE nun mit Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage des Halbjahresberichts in Essen mitteilte. Bislang hatte das Management 6 bis 8 Milliarden Euro in Aussicht …
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