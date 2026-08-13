Rüstungswerte kennen dieser Tage nur eine Richtung. Vincorion hat das heute eindrucksvoll bewiesen. Das Papier des Rüstungszulieferers aus Wedel schoss im SDax um 11,1 Prozent auf 21,45 € nach oben und war damit der stärkste Wert im gesamten 70 Titel umfassenden Index. Höher stand die Aktie zuletzt Anfang Mai. Das Unternehmen ist erst im März dieses Jahres an die Börse gegangen, zeigt aber bereits, was in ihm steckt. Starke Zahlen, angehobene Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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