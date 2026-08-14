Nachdem es lange ruhig war bei Valneva, meldet sich die Aktie des Biotechunternehmens am heutigen Freitag eindrucksvoll zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es mehr als 17 Prozent nach oben. Grund ist neue Hoffnung auf die Zulassung eines Impfstoffs gegen Lyme-Borreliose.Valneva und der US-Partner Pfizer haben Daten zur entscheidenden Phase-3-Studie VALOR für PF-07307405, einen Impfstoff gegen Lyme Borreliose (früher bekannt als VLA15), bekannt gegeben. In der Studie untersuchten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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