Warum Europas nächster Technologiesprung nicht nur von KI kommt - und Graphen plötzlich strategisch wird

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Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Rechenzentren dominieren derzeit die Technologiedebatte. Doch hinter fast jeder Zukunftsindustrie steckt eine zweite, wesentlich weniger beachtete Frage: Aus welchen Materialien wird die nächste Generation von Flugzeugen, Batterien, Verteidigungssystemen und Infrastruktur überhaupt gebaut?

Genau hier könnte sich ein neuer strategischer Wettbewerb entwickeln. Denn während Software immer leistungsfähiger wird, bleiben Gewicht, Festigkeit, Leitfähigkeit, Wärmeableitung und Haltbarkeit physikalische Grenzen. Hochleistungswerkstoffe werden damit zunehmend zu einer Schlüsseltechnologie für Energie, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen und Verteidigung.

Europas Problem: Erfinden reicht nicht mehr

Europa verfügt über hervorragende Universitäten, Forschungsinstitute und Materialwissenschaftler. Doch genau darin liegt ein Paradox: Der Kontinent kann Technologien entwickeln - und trotzdem riskieren, dass die industrielle Wertschöpfung anderswo entsteht.

Die Schwachstelle liegt zwischen Labor und Serienproduktion. Fragmentierte Innovationslandschaften, fehlende Pilotfertigungen, begrenztes Wachstumskapital und lange Entwicklungszyklen erschweren insbesondere Deep-Tech-Unternehmen den Schritt zur industriellen Skalierung.

Die Europäische Kommission will darauf reagieren. Der geplante Advanced Materials Act soll Hochleistungswerkstoffe stärker in den Mittelpunkt der europäischen Industriepolitik rücken und Abhängigkeiten von außereuropäischen Lieferketten reduzieren.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur: Wer erfindet die Materialien der Zukunft? Sondern: Wer schafft es, sie industriell einzusetzen?

Warum Graphen jetzt wieder interessant wird

Kaum ein Material verkörpert diese Herausforderung besser als Graphen. Der Werkstoff besteht aus einer einzigen Lage von Kohlenstoffatomen und kombiniert hohe Festigkeit mit geringem Gewicht sowie hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.

Jahrelang allerdings blieb die Kommerzialisierung hinter den Erwartungen zurück. Der entscheidende Wandel besteht heute darin, dass Unternehmen nicht mehr auf die eine revolutionäre "Killeranwendung" warten.

Stattdessen wird Graphen zunehmend als Zusatzstoff eingesetzt: Beton kann widerstandsfähiger, Beschichtungen langlebiger und Verbundwerkstoffe leichter und stabiler werden. Auch bei Energiespeichern bestehen Anwendungsmöglichkeiten. Bereits geringe Mengen können dabei Eigenschaften bestehender Materialien verändern.

Damit verschiebt sich die Investmentthese: Nicht die spektakuläre Graphen-Revolution könnte entscheidend sein, sondern die schrittweise Integration in Milliardenmärkte.

USA verbinden Technologie und Verteidigung

Besonders interessant ist dabei der amerikanische Markt. In den USA gewinnen Hochleistungswerkstoffe nicht nur industriepolitisch, sondern auch im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit an Bedeutung.

Moderne Luft- und Raumfahrtsysteme, Drohnen, Energiespeicher und elektronische Schutzsysteme stellen immer höhere Anforderungen an Gewicht, Stabilität, Wärmeableitung und elektromagnetische Abschirmung. Neue Verbundwerkstoffe und leitfähige Beschichtungen könnten deshalb zunehmend strategische Relevanz erhalten.

Für Materialunternehmen bedeutet das: Technologie allein reicht nicht. Zugang zu Kunden, Produktionskapazitäten und strategisch wichtigen Märkten wird ebenso entscheidend.

First Graphene positioniert sich zwischen Europa und den USA

Hier kommt First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) ins Spiel.

Das australische Unternehmen produziert Graphen industriell und arbeitet daran, das Material in konkrete Anwendungen zu integrieren. Gemeinsam mit Breedon und FP McCann wurden beispielsweise graphenverstärkte Dachziegel entwickelt, bei deren Herstellung der Zementeinsatz und die damit verbundenen CO2-Emissionen reduziert werden konnten, ohne die erforderlichen Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.

Strategisch besonders relevant ist jedoch die Expansion in die USA. Durch die Übernahme von Vermögenswerten von MITO Material Solutions erhielt First Graphene Zugang zu einem operativen US-Standort, bestehenden Kunden und zusätzlichen Technologien rund um funktionalisiertes Graphen und Graphenoxid.

Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, in dem industrielle Nachfrage, Forschungsprogramme und Verteidigungsausgaben zunehmend zusammenlaufen.

Der entscheidende Test kommt erst noch

Das Potenzial ist allerdings nicht mit kommerziellem Erfolg gleichzusetzen. Neue Materialien müssen häufig jahrelange Tests und Qualifizierungsprozesse durchlaufen. Besonders in Bauwesen, Luftfahrt und Verteidigung sind die Anforderungen hoch. First Graphene muss deshalb zeigen, dass aus Pilotprojekten wiederkehrende Aufträge und aus technologischen Vorteilen ein skalierbares Geschäftsmodell entstehen können.

Genau darin liegt jedoch die größere Geschichte: Europa und die USA haben erkannt, dass technologische Souveränität nicht bei Chips und KI endet.

Die nächste industrielle Revolution könnte deshalb nicht nur davon abhängen, welche Software die besten Algorithmen schreibt - sondern auch davon, wer die Materialien produziert, ohne die diese Technologien nicht funktionieren.