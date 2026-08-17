Aktuell gibt es laut der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) der WHO rund 20,6 Millionen Krebsfälle. Die Zahl der Todesfälle wird auf jährlich etwa 10 Millionen Menschen geschätzt. In den vergangenen Jahren erhielten global über 53 Millionen Menschen eine Krebsdiagnose. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen soll laut WHO bis zum Jahr 2050 auf etwa 35 Millionen Fälle ansteigen. Dabei werden meist zwei Gründe als Ursachen genannt: der demografische Wandel mit immer mehr älteren Menschen. Dazu kommt die Zunahme von Adipositas, Bewegungsmangel, Rauchen und Luftverschmutzung in vielen Ländern. Dementsprechend viel wird an diesen Patienten verdient. Die Onkologie ist der weltweit größte Pharmamarkt. Erste Erfolge gibt es aber auch zu vermelden: Das altersbereinigte Risiko, an Krebs zu sterben, sinkt durch bessere Früherkennung, zielgerichtete Therapien und Immunonkologie. Wir blicken heute auf diesen Markt mit den Aktien von Merck & Co., Vidac Pharma und AstraZeneca!Den vollständigen Artikel lesen ...
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