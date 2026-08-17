Neuhausen am Rheinfall - SIG hat Ann-Kristin Erkens mit sofortiger Wirkung zur neuen Konzernchefin ernannt. Sie ersetzt Mikko Keto, der erst im März 2026 die Führung übernommen hatte. Der Verwaltungsrat begründete den Wechsel am Montag in einem Communiqué mit dem Bedarf an Kontinuität in der laufenden Transformation und einem hohen Umsetzungstempo. Erkens hatte den Schaffhauser Konzern bereits von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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