Herisau - Der Industriekonzern Huber+Suhner (H+S) hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Auftragseingang gesteigert. Der operative Gewinn und die Marge gingen hingegen wegen Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten zurück. An den Prognosen für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest. Der Umsatz legte um 2,6 Prozent auf 457,4 Millionen Franken zu und der Auftragseingang um 5,1 Prozent auf 542,8 Millionen, wie der Spezialist für elektrische und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab