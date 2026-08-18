Der chinesisch-kanadische Photovoltaik-Hersteller Canadian Solar hat bekannt gegeben, dass das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit (U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit) die von Maxeon vor dem Bundesbezirksgericht eingereichte Patentverletzungsklage endgültig abgewiesen hat. Damit endet der verbleibende Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen formell. Vorausgegangen war eine Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) vom Januar, die die gegen Canadian Solar erhobenen Patentansprüche von Maxeon für ungültig erklärte. "Darüber hinaus hob das US-Berufungsgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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