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Small- & Micro Cap Investment
19.08.2026 05:10 Uhr
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25.000 Tonnen fehlen: Warum die Antimon-Krise neue Projekte in Kanada, den USA und Europa in den Fokus rückt

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Antimon war lange ein Rohstoff für Spezialisten. Das ändert sich gerade. Das Metall wird für Flammschutzmittel, Batterien, Solarglas und Halbleiter benötigt - und spielt zugleich eine schwer ersetzbare Rolle in Munition, Nachtsichtgeräten, Infrarotsensoren und militärischer Elektronik. Aus einem kleinen Metallmarkt ist damit eine Frage der Versorgungssicherheit geworden.

Das Problem ist nicht allein steigende Nachfrage. Es fehlen Minen und Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas und Russlands.

Nach Daten von S&P Global könnten Antimon-Schmelzen außerhalb Chinas und Russlands selbst 2030 nur rund 73 Prozent der erwarteten Ex-China-Nachfrage decken - und das unter der Voraussetzung, dass sämtliche derzeit angekündigten Projekte tatsächlich gebaut werden. Einer möglichen Verarbeitungskapazität von rund 68.000 Tonnen stünde eine Nachfrage von etwa 93.000 Tonnen gegenüber.

Die rechnerische Lücke: 25.000 Tonnen Antimon pro Jahr.

Hohe Preise allein lösen das Problem nicht

Das macht Antimon zu einer ungewöhnlichen Rohstoffgeschichte. Die weltweite Nachfrage soll laut den von The Oregon Group zusammengetragenen Daten von rund 179.000 Tonnen 2025 auf etwa 186.000 Tonnen 2030 steigen. Das ist kein explosionsartiges Wachstum. Entscheidend ist vielmehr, woher die westlichen Industrien ihr Material beziehen können.

China und Russland kontrollieren dem Bericht zufolge zusammen rund 80 Prozent der globalen Minenproduktion und 81 Prozent der Verarbeitungskapazitäten. Gleichzeitig lag die Importabhängigkeit der USA bei Antimonmetall und -oxid 2025 bei geschätzten 91 Prozent.

China verschärfte die Situation 2024 mit Exportkontrollen für Antimon. Die Folge war ein drastischer Preisanstieg. In Europa wird Antimon derzeit laut der Marktanalyse mit ungefähr 20 US-Dollar je Kilogramm gehandelt. Das liegt noch immer deutlich über den von S&P Global geschätzten langfristigen Kosten, die einen Großteil neuer Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas und Russlands wirtschaftlich machen könnten.

Mit anderen Worten: Der Preis liefert einen Investitionsanreiz. Was fehlt, sind ausreichend Projekte.

Washington behandelt Antimon bereits als strategischen Engpass

Wie ernst das Thema inzwischen genommen wird, zeigt Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031).

Das Stibnite-Goldprojekt in Idaho enthält nach Unternehmensangaben die einzige identifizierte heimische Antimonreserve der USA. Ende Juli eröffneten Perpetua, die US Army und das Idaho National Laboratory gemeinsam eine Pilotanlage, die Antimon aus Stibnite zu hochreinem Antimontrisulfid für militärische und industrielle Anwendungen verarbeiten soll.

Seit 2022 wurden Perpetua nach Unternehmensangaben mehr als 87 Millionen US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium und der US Army für das Projekt und den Aufbau einer amerikanischen Antimon-Lieferkette zugesprochen.

Parallel liefert die Exploration neue Ergebnisse. Anfang August meldete Perpetua unter anderem 6,4 Meter mit 16,2 g/t Gold und 1,7 Prozent Antimon sowie 15 Meter mit 6,3 g/t Gold und 0,8 Prozent Antimon. Bei Hangar Flats wurden zudem Abschnitte mit zweistelligen Antimongehalten gemeldet.

Das zeigt, wie sich die Wahrnehmung verändert hat: Antimon ist nicht mehr nur ein Nebenprodukt. In den USA wird es zunehmend als strategische Infrastruktur betrachtet.

Auch deutsche Anleger haben das Thema entdeckt

Ein zweites Beispiel kommt aus Kanada.

Antimony Resources (ISIN: CA0369271014) entwickelt das Bald-Hill-Projekt in New Brunswick. Das Unternehmen hat dort inzwischen ein umfangreiches Explorationsprogramm durchgeführt und berichtet über hochgradige Antimonmineralisierung.

Interessant ist dabei nicht nur die Geologie. Die Aktie hat auch unter deutschen Anlegern sichtbar Aufmerksamkeit gewonnen. An deutschen Handelsplätzen werden inzwischen regelmäßig erhebliche Stückzahlen umgesetzt. Für einen Explorer mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Millionen Euro ist das bemerkenswert.

Der Grund dürfte weniger im Namen des Unternehmens liegen als im Rohstoff selbst: Investoren beginnen nach börsennotierten Möglichkeiten zu suchen, um an einer möglichen Neuordnung der westlichen Antimon-Lieferketten teilzunehmen.

Doch wenn Nordamerika neue heimische Quellen sucht, stellt sich eine weitere Frage: Was ist mit Europa?

Europas Antimonproblem beginnt vor der eigenen Haustür

Auch die Europäische Union führt Antimon als kritischen Rohstoff. Die Herausforderung ist ähnlich: Europa möchte seine Abhängigkeit von stark konzentrierten internationalen Lieferketten reduzieren.

Damit könnten historische Bergbauregionen innerhalb und am Rand der europäischen Industriezentren wieder interessanter werden.

Eine davon ist der Balkan.

Bosnien und Herzegowina besitzt eine lange Bergbaugeschichte. Genau dort exploriert Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998) ein Portfolio aus Gold-, Nickel-, Kupfer- und polymetallischen Projekten.

Wichtig ist die Abgrenzung: Yugo ist derzeit keine Antimon-Aktie im engeren Sinne. Es gibt keine definierte Antimonressource und das Unternehmen befindet sich in einer frühen Explorationsphase.

Aber am Erak-Prospekt des Sinjakovo-Projekts gibt es einen interessanten Hinweis.

Gold, Silber, Kupfer - und Antimon

Bohrungen bei Erak durchschnitten ein polymetallisches Intervall von vier Metern mit 0,5 g/t Gold, 40 g/t Silber, 0,6 Prozent Kupfer und 0,25 Prozent Antimon.

Allein daraus lässt sich noch keine wirtschaftlich relevante Antimonlagerstätte ableiten. Entscheidend ist jedoch der geologische Zusammenhang: Yugo untersucht kein isoliertes Goldvorkommen, sondern ein hydrothermales System, in dem mehrere Metalle auftreten.

Und dieses System wird zunehmend interessanter.

Jüngste Bohrungen bei Erak lieferten 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold, einschließlich drei Metern mit 14,5 g/t und einem Meter mit 42,5 g/t Gold. Ein weiterer Abschnitt ergab 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold. Die Goldmineralisierung bleibt nach Angaben des Unternehmens offen.

Damit lautet die entscheidende Frage für die nächsten Bohrprogramme nicht nur, wie groß das Goldsystem werden könnte. Es geht auch darum, welche Rolle Kupfer, Silber und Antimon innerhalb dieses Systems spielen.

Von Idaho über Kanada bis auf den Balkan

Perpetua Resources, Antimony Resources und Yugo Metals stehen dabei an völlig unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung.

Perpetua verfügt über eine definierte Antimonreserve und arbeitet bereits mit US-Regierungsstellen am Aufbau einer heimischen Verarbeitungskette. Antimony Resources konzentriert seine Exploration in Kanada gezielt auf Antimon. Yugo steht wesentlich früher und muss erst zeigen, ob Antimon bei Erak über einzelne polymetallische Abschnitte hinaus Bedeutung besitzt.

Gerade dieser Unterschied ist für Anleger entscheidend: Je früher die Exploration, desto höher das geologische und finanzielle Risiko.

Die übergeordnete Rohstofffrage bleibt jedoch dieselbe.

Wenn 2030 außerhalb Chinas und Russlands tatsächlich rund 25.000 Tonnen Verarbeitungskapazität gegenüber der erwarteten Nachfrage fehlen, reicht es nicht, bestehende Lieferketten lediglich umzubauen. Der Westen benötigt zusätzliche Minen, zusätzliche Konzentrate und zusätzliche Verarbeitung.

Die USA investieren bereits staatliche Mittel in diese Aufgabe. Kanada bringt neue Explorationsprojekte voran. Für Europa stellt sich deshalb zunehmend die Frage, ob auch historische Bergbauregionen näher an den eigenen Industriezentren einen Beitrag leisten könnten.

Beim Sinjakovo-Projekt ist es dafür noch viel zu früh. Aber genau deshalb dürften die nächsten Bohrungen von Yugo Metals interessant werden: Sie müssen zeigen, ob Erak nur eine interessante Goldentdeckung mit Antimon als Begleitmetall ist - oder ob sich dort ein breiteres polymetallisches System entwickelt, das in Europas neuer Rohstoffstrategie zusätzliche Bedeutung gewinnen könnte.

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Quellen

https://www.spglobal.com/content/dam/spglobal/global-assets/en/special-reports/critical-mineral-market-reports/Market%20Report%20%20Antimony%20%2008052026.pdf
https://perpetuaresources.com/
https://antimonyresources.ca/
https://www.yugometals.com/en

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Yugo Metals Ltd
Land: Australien
ISIN: AU0000404998
Yugo Metals

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